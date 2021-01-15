İçimizi ısıtacak masallar

Tüm yıl boyunca kar yağıyor ve her geçen gün hava daha da soğuyor. Böyle bir dünyada bir de çocuksunuz!

SEVİNÇ ŞAHİN

Kışın ilk ayını bitirdik, pek kış gibi geçmese de. Maalesef artık kışlar eskisi gibi değil; karın yağdığını görmeden bahar geliyor. Küresel ısınma iklim dengelerini bozdu, bunun önüne geçmek için tüm dünyanın el ele vermesi gerek. Yeni yılın, tüm dünyanın iyilik adına el ele vereceği bir yıl olmasını dileyerek bu ay sizlere tanıtmak için seçtiğim kitaplara geçiyorum. Mevsim kış olunca, yazarlar kış için çocuklara ne yazmış diye merak ettim. Birbirinden güzel öyle çok eserle karşılaştım ki aralarından seçim yapmak cidden zordu. Kış masalı denilince benim aklıma ilk önce bütün dünyada çocukların severek birbirlerine anlatıkları Ağustos Böceği ve Karınca Hikayesi gelir. Hani yaz boyunca Karınca çalışır Ağustos Böceği ise daldan dala konarak bütün yaz şarkı söyler. Kış gelir ve Karınca yaz boyu yiyeceklerle dolu yuvasında mutlu mesut kışı geçirirken Ağustos Böceği soğuk ve açlık karşısında ne yapacağını bilememektedir. Son çare Karınca’nın kapısını çalar. Peki karınca bu durum karşısında ne yapar? Yiyeceklerinden Ağustos Böceği’ne verecek midir? Yoksa ona hayatı boyunca unutamayacağı bir öğüt mü verecektir? Bu masalı siz de bu kış küçük kardeşlerinize okuyabilirsiniz.

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RİKİ KIŞI ARIYOR

Artık karlı bir kış göremiyoruz demiştim, ama bir de şunu hayal edin: Tüm yıl boyunca kar yağıyor ve her geçen gün hava daha da soğuyor. Böyle bir dünyada bir de çocuksunuz! Büyükler anca ısınmaya çalışıp, bekliyorlar. Riki’nin başına tüm bunlar gelmiş ve bitmek bilmeyen soğuktan dolayı kışı arayıp bulup, onunla konuşmaya karar vermiş. Dünyanın en soğuk yerine giderek kışı bulmaya çalışan Riki, bu yolculuğunda, Soğuktan Korkmayan Tek Kuş’la tanışır. Birçok engel ve zorluğa rağmen sonunda kışı bulur Riki, çünkü çocuklar için imkansız yoktur. 8+ okur grubuna hitap eden Soğuktan Korkmayan Kuş, Günışığı Kitaplığı’ndan çıkmış. Yazarı Zoran Drevenkar, çizeri Martin Baltsheit, Türkçeye kazandıran Mine Kazmaoğlu.

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Bir de bolca kar yağan uçsuz bucaksız bir ormanda çok üşüyen ve ısınmak isteyen küçük kır faresinin başına gelenler var. Sadece o mu üşüyor ki, elbette hayır! Ormanda yaşayan diğer hayvanlar da en az kır faresi kadar üşüyorlar. Ama ilk önce harekete geçen ve bir çözüm arayan küçük kır faresi. Feridun Oral’ın yazıp resimlediği Bu Kış Kimse Üşümeyecek isimli karlarla kaplı ormandaki bu sıcak hikayeyi anlatan eser Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkmış. Kimler mi okuyabilir: 3+ herkes!

KIŞIN SÜRPRİZ VAR

Bir tarla faresi olan Frederick için ise kışın başka anlamları var. Hatta her mevsimin. Tüm ailesi ve arkadaşları kış için erzak stoklamaya çalışırken Frederick başka bir şey bir şey yapıyor, çalışmıyordu. Ne yaptığını soranların aldıkları cevap, onları çok şaşırtır. Frederick, hiç öyle görünmese de aslında çalıştığını ve karanlık kış günleri için güneş ışığı, renkler ve sözcükler topladığını söyler. Kış gelir ve yiyecekler tükenen kadar her şey yolundadır. Ama sonra Frederick’in topladıkları yetişir imdatlarına. Hayatın sadece yeme-içme için çalışmaktan ibaret olmadığına vurgu yapan bol ödüllü bu eseri Leo Lionni yazmış ve resimlemiş. Elma Yayınları’ndan çıkan eserin çevirisi de Kemal Atakay’ ait. 5 yaş altındakilere bile okuyabilirsiniz.

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KIŞ KONULU MASALLAR

Her ne kadar çıtır çıtır yanan, üzerinde kestaneler pişerken masalcı teyzenin etrafına toplanıp masal dinlemek eskilerde kalmış olsa da masallar hala dünyayı gezmeye ve anlatılmaya okunmaya devam ediyor. Tarık Demirkan da masalları yazmayı seçmiş ve her mevsimin masallarını yazmış. Kış Masalları kitabı bu serinin ilk kitabı. Feridun Oral tarafından resimlenen, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan kitapta dünyanın dört bir yanından masallar var:

- Hans Christian Andersen

Küçük Çam Ağacı

- Anadolu Masalı

Sultanın Oğlu ve Üç Limon

- Tibet Masalı

Sihirli Kese

- Zoltan Zelk

Noel Baba’nın Çizmesi

- Zoltan Zelk

Bir Kış Masalı

- Fin Masalı

Kuzey Işıkları

- Anne Geelhaar

Damlacığın Yolculuğu

- Alajos Csicsay

Kutup Ayısıyla Kış Perisi

- Hans Christian Andersen

Kar Kraliçesi

- Zoltan Zelk

Dünyayı Dolaşan Dört Kardeş

- Andras Bajor

Kar Dondurması

- Istvan Fekete

İki Kızak

- Alajos Csicsay

Ağaçların Giysisi

- Estonya Masalı

Rüzgar Düğümleri

- Zoltan Zelk

İyi Kalpli Bekçi Köpeği

- Alajos Csicsay

Kış Baba’nın Son Armağanı

Kış masalları olur da kış şarkısı olmaz mı olur tabii. Ormanda şarkılar söyleyip uçan kızılgerdan, henüz kışla tanışmamıştı. Ve ormandaki diğer hayvanların kışa hazırlık telaşları ve bazı hayvanların göç bile etmesi onu korkutmuştu. Herkes ona sığınacak bir yer bulmasını söylüyordu. Kızılgerdan arkadaşı ayının inine sığınmış, kışın gelip geçmesini bekliyordu ki, bir gün inden çıkmaya karar verince kışın ve karın hiç de sandığı kadar korkutucu olmadığını, tam aksine eğlenceli olduğunu anlar. Ormanda kalan diğer dostlarıyla birlikte güzel bir kış geçirir. Artık bu güzellikler için bir şarkı söylenmez mi? Tübitak Yayınları’ndan çıkan Kızılgerdanın Kış Şarkısı’nı Suzanne Barton yazmış, Mine Özyurt Kılıç da Türkçe’ye kazandırmış.

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Her mevsimin tadında yaşandığı güzel bir gelecek dileklerimle, keyifli okumalar...