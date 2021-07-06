İDDEF: Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Türkiye'deki insani yardım kuruluşları kurban organizasyonlarıyla dünyanın dört bir yanına ulaşma hazırlıklarını tamamlarken, Türkiye’den dünyaya uzanacak kardeşlik eli sofralarda mutluluk olacak. 40 ülke 264 bölgede kurban kesim ve dağıtım çalışmaları yapacak olan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) de Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 3,5 milyon gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Bu vesileyle kardeşliğin pekişmesini amaçlayan İDDEF’in Afrika ülkelerindeki ekiplerinden kurban bayramıyla ilgili önemli mesajlar gelirken, İDDEF Etiyopya Temsilcisi Muhammed Abdüsselam kardeşlerin birbirini hatırlaması gerektiğini vurguladı.

Kurban Bayramı’nın paylaşma ve ikram etme günleri olduğunu söyleyen Abdüsselam, “Faziletli ve mübarek günlere doğru yaklaşıyoruz. Zilhicce ayının ilk 10 günü ve Kurban Bayramı paylaşma ve ikram etme zamanıdır. Bu günlerde Müslüman olarak ihtiyaç sahibi ve mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor. İDDEF olarak, hayırseverlerin emanet ettiği 700 büyükbaş ve 1000 küçükbaş hayvanın Etiyopya’da Kurban Bayramı’nda kesilmesi için hazırlıklar tamamlandı. Kurban programını en güzel şekilde yerine getirebilmek adına saha ekibi olarak çalışmalarımıza başladık. Etiyopya’da başkent Addis Ababa, Tora, Bohditi ve Elkeso şehirlerinde kurban kesimi ve dağıtımı yapılacak. Bu şehirlerde Allah’ın izniyle 8 binin üzerinde aile kurban organizasyonundan istifade edecek” dedi.

REKLAM

İDDEF Somali Temsilcisi Mahmud Şeyh Ömer ise, kurban dağıtımı için en ihtiyaçlı bölgelerin seçildiğini belirterek, bağışçı ile ihtiyaç sahibi arasında gönül köprüleri kurulacağını kaydetti. Kurban seçim ve kesimlerinin İslami usul ve kaidelere göre gerçekleştiğini ifade eden Şeyh Ömer, şunları söyledi:

“Kurban Bayramı’nda kesmek üzere kurbanlık hayvan alımını tamamladık. İslami usullere uygun şekilde, yaşı tam olan ve noksanlığı bulunmayan en iyi hayvanı bulmak için çalıştık. Çünkü bunun Allah katında büyük bir mesuliyet olduğunu biliyoruz. Veteriner hekim tavsiyelerine de dikkat ederek hayvanların hasta olmamasına önem gösteriyoruz. İnşallah 2021 kurban organizasyonu kapsamında Somali’de İşa, Tevfik, Darusselam, Bırdal, Unuk ve Unay bölgelerinde kesim yapacağız. Bu bölgeleri seçmemizdeki en büyük etken ise elbette ki buralarda ihtiyacın daha fazla olmasıdır. Kesimden sonra kurban paylarını gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak gönülden gönüle dua köprüleri kuracağız. Allah tüm hayırseverlerimizin infak ettiği kurbanları kabul etsin. Rabbim sizlere, evlatlarınıza ve mallarınıza bereket versin ve güzel vatanınızı tüm kötülüklerden korusun.”

REKLAM

2021 Vacip Kurban Organizasyonunu “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla gerçekleştiren İDDEF, dünyanın en zorlu yaşam koşullarına sahip Afrika kıtası başta olmak üzere, farklı bölgelerindeki milyonlarca kişiye hayırseverlerin emanetini teslim ediyor. 12 yıldır kurban alım, kesim ve dağıtım çalışmalarını hiçbir aracı kurumla çalışmadan Türkiye’den giden ekipleri, ülkelerdeki hocaları ve görevlileriyle ilk elden gerçekleştiren İDDEF, kurban organizasyonunun hassasiyetine önem vererek doğru kurban seçimi, küpeleme, sağlık, temizlik ve adaletli dağıtım çalışmalarını ön planda tutuyor.