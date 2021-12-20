Hayat İDDEF Etiyopyanın Afar bölgesine insani yardım ulaştırdı
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İDDEF Etiyopya’nın Afar bölgesine insani yardım ulaştırdı

İDDEF, Etiyopya’da devam eden iç savaştan en çok etkilenen Afar bölgesinde 500 aileye kumanya paketi ulaştırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İDDEF Etiyopya’nın Afar bölgesine insani yardım ulaştırdı
İDDEF

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’da başlattığı acil yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’den ilk yardım çalışmasını geçtiğimiz günlerde yapan İDDEF, Etiyopya’nın kuzeyindeki Amhara bölgesinin ardından şiddetli çatışmaların yaşandığı Afar’a kumanya ulaştırdı. İçerisinde temel yaşam malzemelerinin olduğu kumanya paketleri ekipler tarafından mağdur halka dağıtıldı.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Etiyopya’da bir yılı aşkın süredir devam eden iç savaştan etkilenerek yerinden edilen, kamplara sığınan ve açlık yaşayan insanlara yönelik başlattığımız acil yardım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İç savaş nedeniyle hayatta kalmak için yardıma muhtaç olan insan sayısının günbegün arttığı Etiyopya'da, çatışmaların en çok etkilediği bölgelerden Afar'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımlarını ulaştırdık.

Hayırseverlerimizin kampanyamıza yaptığı bağışlarla hazırlanan kumanya paketlerini ülkenin kuzeyindeki Amhara’nın ardından Afar bölgesindeki savaş mağduru kardeşlerimize dağıttık. Gıda stoklarının azaldığı, büyük bir insanlık dramının yaşandığı 110 milyon nüfuslu Etiyopya’da her geçen gün artmakla birlikte 23 milyon kişi insani yardıma muhtaç halde yaşam mücadelesi veriyor. Savaşla birlikte kuraklık, salgın hastalık, kıtlık ve açlık gibi unsurların da krize yol açtığı ülkede gıdanın yanı sıra barınak ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuluyor. İDDEF olarak, acil yardım faaliyetlerimize devam ederek, savaş mağduru Etiyopyalıları yalnız bırakmıyoruz” denildi.

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