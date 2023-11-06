İDDEF Pakistan'dan sınır dışı edilen Afgan mültecileri yalnız bırakmıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), on yıllardır Pakistan'da yaşayan ve 1 Kasım itibariyle sınır dışı edilmeye başlayan yüz binlerce Afgan halkını Torkham Sınır Kapısı’nda yalnız bırakmıyor. Taşıyabildiği eşyalarla yola düşen, aç, susuz bir şekilde ülkeye giriş yapmaya çalışan, özellikle çocuk ve yaşlıların perişan olduğu göçmenlere sıcak yemek ve içme suyu ikram eden İDDEF, yaşanan insanlık dramına sessiz kalmıyor.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, "Pakistan'ın aralarında kadın, yaşlı ve çocukların da olduğu yüzbinlerce Afgan mülteciyi zorla sınır dışı etmeye çalışmasını, ayrıca boşalttıkları evleri yıkmaya başlamasını endişeyle takip ediyoruz. Pakistan’da yaşayan 1,7 milyon Afgan kardeşimizin göçe zorlanmasıyla insanlık krizinin daha da artacağını tahmin ediyor ve bu insanlık dışı tutumu reddediyoruz. İDDEF olarak her zaman mazlum ve mağdurun yanında yer aldığımız gibi, Afganistan sınırındaki Torkham Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturan ve sınırı geçerek kurulan çadırlarda kalmaya başlayan mültecilere insani yardım sağlamak için aktif olarak çalışıyoruz. Hazırladığımız sıcak yemek ve paket suları mobil araçlarımızla Torkham’dan sınırı geçen göçmen kardeşlerimize ulaştırarak, ikram ediyoruz. Ekiplerimizle, şu ana kadar en az 70 bin kişinin sınıra geldiği bölgede kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz" denildi.