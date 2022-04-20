Hayat İDDEF Türkiyeden Meksikaya gönül köprüleri kuruyor
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İDDEF Türkiye'den Meksika'ya gönül köprüleri kuruyor

İDDEF, Ramazan ayı dolayısıyla Meksika’daki Müslümanlara iftar verirken, yoksul ailelere ise kumanya dağıtımında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İDDEF Türkiyeden Meksikaya gönül köprüleri kuruyor
İDDEF Türkiye'den Meksika'ya gönül köprüleri kuruyor

2022 yılı Ramazan çalışmalarını ‘İyilik Seninle’ sloganıyla Afrika’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Balkanlar’a kadar 40 ülke 263 bölgede gerçekleştiren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Türkiye’den 12 bin kilometre uzaklıktaki Kuzey Amerika ülkesi Meksika’da da yoksul kimselere ulaşıyor.

Meksika’nın başkenti Mexico City ile San Cristobal de Las Casas ve Chiapas’da Müslümanlar ile bir araya gelen İDDEF, iftar programıyla beraber içerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu kumanya paketi dağıtıyor. Ramazan ayında hayırseverlerin destekleriyle kurulan iftar ve sahur sofraları ise yardımlaşma ve paylaşmayı anlatırken, Türkiye'den Meksika'ya gönül köprüleri kuruluyor.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “130 milyon nüfusunun yüzde 1’inden azı Müslüman olan, başta işsizlik ve yoksulluk gibi sosyo-ekonomik sıkıntılar yaşanan ülkedeki kardeşlerimizle bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenlediğimiz Meksika’da muhtaç kardeşlerimize Ramazan paketi yardımı yaptık. Ramazan’ın bereketini ve paylaşmanın sevincini binlerce kilometre öteye taşıyarak yaşadık. İDDEF olarak dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi önemsiyoruz” denildi.

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