İDDEF’ten sel felaketi yaşayan Afganistan’a acil yardım

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Afganistan’da şiddetli yağışların neden olduğu selin ardından yaraları sarmak, acıları dindirmek ve kardeşlerinin acil ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçti. Ülkedeki İDDEF ekipleri, ilk olarak sel mağduru kimselere sıcak yemek, çadır ve battaniye ulaştırdı.

İDDEF, Afgan hükümetinin, Meydan Vardak vilayetine bağlı Jalrez, Chak, Narkh, Sayedabad ve Jaghoto ilçelerini vuran sellerde şu ana kadar 31 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını, 41 kişinin kaybolduğunu, yüzlerce hayvanın ise telef olduğunu açıkladığını belirtti. Afganistan devlet yetkililerinin yaşanan selin, yüzlerce evi yıkarak, tarım arazileri ve altyapıya büyük zarar verdiğini duyurduğunu ifade eden İDDEF, yardım kuruluşlarından, etkilenen insanlara bir an önce gerekli yardımı yapmaları çağrısına cevap verdiklerini açıkladı.









Ekiplerin bölgedeki yarayı sarmak için çalışmalara devam ettiğini duyuran İDDEF’ten yapılan açıklamada, “İDDEF olarak, işgalcilerin büyük yıkım yaşattığı Afganistan için insani yardım, imar ve ihya çalışmalarımızı sürdürürken, şimdi de sel felaketiyle sarsılan bölgelerde acil yardım çalışması yapıyoruz. Siz de destek olun, Afgan kardeşlerimizin yaralarını birlikte saralım. Ülkedeki sel mağduru kardeşlerimize gıda, sıcak yemek, ilaç, battaniye ve çadır gibi acil yardım ulaştırmak isteyen bağışçılarımız www.iddef.org web sitemiz üzerinden veya 0212 621 0065 numaralı çağrı merkezimizi arayarak destek olabilir” denildi.



