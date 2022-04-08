​İHH Balkanlardaki Ramazan sevincine ortak oldu.

Hakan Ural Beren Saat’in açıklamalarına tepki gösterdi: TEKNOFEST gençliğinden haberin var mı?

Ankara'da düzenlenen 'EKO İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda, oyuncu Beren Saat'in konuşması gündem oldu. Ülkede eğitim, sanatın geldiği noktaya ve kadın cinayetlerine vurgu yapan Saat'in sözleri çok konuşuldu. Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği “Neler Oluyor Hayatta” programında Beren Saat'in açıklamalarına tepki gösterdi. Ural 'Sana bunu kim verdi, siyaset yapıyorsun. Oysa iklim. Devletin hizmetlerini küçümsemek için neden bilmiyorum. Sen gerçekten Türkiye tarihini biliyor musun? Senin Teknofest'ten haberin var mı? Hiç bu toplara girme altında kalırsın' ifadelerini kullandı.



