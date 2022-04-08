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Hayat İHH Balkanlardaki ramazan sevincine ortak oldu
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İHH Balkanlardaki ramazan sevincine ortak oldu

İHH İnsani Yardım Vakfı, Ramazan çalışmaları kapsamında Balkanlardaki 9 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı. Bu çerçevede 3 bin 300 aileye kumanya dağıtan İHH, 2 bin kişiye de iftar ikramında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İHH Balkanlardaki ramazan sevincine ortak oldu
​İHH Balkanlardaki Ramazan sevincine ortak oldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Balkanlarda bulunan 9 ülkede Ramazan faaliyetlerini sürdürüyor. Bosna-Hersek’teki Ramazan çalışmalarını yerinde inceleyen İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, yardım faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bosna halkının Ramazan sevincine ortak olmak için burada olduklarını ifade eden Aydın, 57 ülkede “Ramazan’ı Yaşat” sloganıyla iftar, fitre, zekât ve bayramlık dağıtımında bulunduklarını belirtti. Aydın, desteklerinden dolayı bağışçılara teşekkür etti.

3 bin 300 aileye kumanya yardımı

İHH, Balkanlar'daki Ramazan çalışmalarını Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan (Preşova ve Sancak), Romanya, Macaristan ve Polonya’da sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında; yetimlere, ailelerine, ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara ve savaş gazilerine yönelik yardımlarda bulunuluyor.

Bu çerçevede toplamda 3 bin 300 aileye kumanya dağıtılırken 2 bin kişiye de iftar ikram edildi.

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