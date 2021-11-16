Hayat İHH bu kış Suriyeye bin 500 TIR gönderecek
AKTÜEL

İHH bu kış Suriye’ye bin 500 TIR gönderecek

Krizin başladığı ilk günden itibaren Suriyelileri yalnız bırakmayan İHH, bu kış da onları kimsesiz bırakmayacak. Hayırseverlerin destekleriyle İHH, bu yıl İstanbul ve Anadolu’nun çeşitli illerinden Suriye’ye bin 500 adet insani yardım TIR’ı göndermeyi hedefliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İHH bu kış Suriye’ye bin 500 TIR gönderecek
İHH

Suriye’de savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalan milyonlarca insan yıllardır zor şartlarda yaşıyor. Kış geldiğinde ise dondurucu soğuk ve yağmur şartları daha da zorlaştırıyor. Maddi imkansızlıklar sebebiyle bot, mont, battaniye, soba ve kömüre ulaşamayan yüz binlerce aile var. Yağmur yağdığında kamplar çamurla doluyor ve çadırdan çıkıp yürümek dahi mümkün olmuyor. Kış kapıda. Milyonlarca ihtiyaç sahibi dışarıdan gelecek yardımları gözlüyor. İHH İnsani Yardım Vakfı da hayırseverlerin destekleriyle Suriyelileri dondurucu soğuklara karşı yalnız bırakmayacak.

85 bin kişi istifade edecek

Bugüne kadar Suriye’ye binlerce TIR’lık insani yardım malzemesi gönderen İHH, bu yıl kış kampanyası kapsamında bölgeye bin 500 adet insani yardım TIR’ı göndermeyi hedefliyor. 1 Kasım 2021 itibariyle kampanyaya “Kış Kapıda, Yalnız Bırakma” sloganıyla start veren İHH, kampanya kapsamında bir dizi etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinliklerin ilki; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde gerçekleştirilecek. İHH; 10 Aralık’ta İstanbul’dan 50, Anadolu’dan ise 100 adet insani yardım TIR’ını bölgeye uğurlayacak. Yardımların bölgeye ulaşmasının ardından Suriye’nin çeşitli bölgelerinde dağınık halde bulunan 73 farklı kampta; İdlib’de, Azez’de, Cerablus’ta ve El-Bab’da dağıtımlar gerçekleştirecek. Yapılacak olan yardımlardan aylık yaklaşık 85 bin kişi istifade edecek.

  • İHH, geçen yıl kampanya kapsamında bin 117 insani yardım TIR’ını bölgeye göndermişti.

Acil ihtiyaç listesi

İHH’nın açıkladığı acil ihtiyaç listesi ise şu şekilde: Un, kömür, soba, gıda kolisi, hijyen malzemeleri, sünger yatak, battaniye, çocuk giyim ve halı.

Yardım ulaştırmak için

Suriye halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden KIS yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına SURIYE KIS yazarak yardım edebiliyor. Hayırseverler ayrıca kampanyaya ilgili yardım kalemlerinde ayni yardım yapabilecek.

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