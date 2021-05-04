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Hayat İHH, Nijerde 26 bin 120 kişiye ramazan yardımı ulaştırdı
AKTÜEL

İHH, Nijer'de 26 bin 120 kişiye ramazan yardımı ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında Nijer'de 26 bin 120 kişiye yardımda bulundu. 15 bin kişi kumanya, bin 500 kişi zekat ve fitre, 2 bin kişi iftar, 7 bin 200 kişi ise kurban eti yardımlarından faydalandı. Ayrıca 300 çocuğa da bayramlık hediye edildi.

Haber Merkezi AA
İHH, Nijerde 26 bin 120 kişiye ramazan yardımı ulaştırdı
İHH, Nijer dahil dünyanında dört bir yanında Müslümanlar yardım ulaştırıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH'nin iyilik kervanı, her yıl olduğu gibi bu ramazan da dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahipleri için yola çıktı. Ramazan 2021 çalışmaları kapsamında Afrika'ya giden İHH ekipleri, Nijer'in başkenti Niamey ve çevresinde 26 bin 120 kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

İHH'nin kumanya yardımlarından 15 bin 120 Nijerli istifade ederken, zekat ve fitre bağışlarından ise bin 500 ihtiyaç sahibi faydalandı. Bölgede 2 bin kişiye iftar veren İHH, ayrıca 80 büyükbaş adak keserek 7 bin 200 kişiye de kurban eti dağıttı.

İHH ekipleri, bölgedeki çocukları da unutmayarak 300 bayramlık hediye etti.

Hayırseverler, zekatları, fitreleri, sadakaları ve kumanyalarıyla İHH'nin ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabiliyor.

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