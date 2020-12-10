İHH Suriye'ye 350 yardım tırı gönderdi: 'Rotamız İyilik Yükümüz İnsanlık'

El emeği halının kalitesinin, halının bitişinin belirlediğini dile getiren Buldi, Halı yüksek kalite oldu mu 1 yıl, 1 buçuk yıl gibi bir süre halımız tezgahta kalıyor. Şu an yapılan halılarımız 3,5, 4 ay arasında 6 metrelik halılarımızı çıkartıyoruz. Yurt dışına yapıyoruz. Fransa’ya kadar da halılarımız gitti. Fransa ve Amerika’ya gönderdik. Şu anki hedefimiz Diyarbakır’da diktiğimiz halıları Türkiye’ye tanıtmak ve Avrupa’ya ihraç etmek. Genel olarak sabit maaşla çalışmak daha cazip geliyor. Ailem de destek çıkacak bir güçte değildi. Ondan dolayı aileye söyleme gereği duymadım, önümüze engel olurlar diye.