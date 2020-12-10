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Hayat İHH Suriyeye 350 yardım tırı gönderdi Rotamız İyilik Yükümüz İnsanlık
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İHH Suriye'ye 350 yardım tırı gönderdi: 'Rotamız İyilik Yükümüz İnsanlık'

İHH Suriye'ye 350 yardım tırı gönderdi: 'Rotamız İyilik Yükümüz İnsanlık'

İHH, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle 'Rotamız İyilik Yükümüz İnsanlık' sloganıyla Suriye'ye İstanbul'dan 50, Türkiye genelinden ise 350 yardım tırı gönderdi.

Haber Merkezi DHA
İHH tarafından Suriye'ye gönderilen tırlar İstanbul'dan uğurlandı.
İHH tarafından Suriye'ye gönderilen tırlar İstanbul'dan uğurlandı.

Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı(İHH), 'Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık' sloganıyla Suriye'ye İstanbul'dan 50, Türkiye genelinden toplamda 350 yardım TIR'ı gönderdi. İstanbul'dan gidecek olan içinde yiyecek, giyecek gibi ihtiyaç maddelerinin bulunduğu 50 yardım TIR'ı Atatürk Olimpiyat Stadı otoparkında düzenlenen törenle uğurlandı. Törenin ardından 81 ile canlı bağlantı yapıldı, daha sonra TIR'lar kornalar eşliğinde Suriye'ye hareket etti.

''YARDIMLARI 1000 TIR OLARAK HEDEFLİYORUZ''
Kampanya hakkında açıklama yapan İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, şunları söyledi:

  • "Suriye 'de 17 yıldır insanlarımız, kardeşlerimiz kışın ortasında büyük problemler yaşıyorlar. En büyük temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Bugün biz burada Türkiye'den ve dünyadan sivil toplum kuruluşları bir araya geldik ve Suriyeli kardeşlerimizin bir kere daha yanlarında olmak için yola çıkıyoruz. Burada İstanbul Başakşehir'den 50 TIR yola çıkıyor. Ümraniye'den 10 TIR yola çıkıyor. Türkiye'nin diğer noktalarıyla birlikte toplam 350 TIR'la Suriye'ye gidiyoruz. Biz yıl bitmeden bunu 1000 TIR olarak hedefliyoruz. Bu çalışma sadece Türkiye'de yürütülmüyor. Kuveyt'ten, Katar'dan, Pakistan'dan belki de hiç akla gelmeyecek Tayland'dan ve İspanya'dan kardeşlerimiz bizimle birlikte Suriye'ye yardım ediyor. Bu kampanya ile Suriyeli kardeşlerimizin yanında duracağız. Onların yiyeceği, giysisi ve eşyası olmaya çalışacağız.''

Yardım tırında yiyecekten yakacağa birçok ihtiyaç malzemesi bulunuyor.

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HEM YAKACAK HEM YİYECEK

TIR içindeki malzemelerden bahseden Oruç, ''Temel ihtiyaçlardan oluşan yiyecek, giyecek, Gaziantep ve Hatay'dan gönderilen yakacaklar var. Kış geliyor, hava gerçekten soğuk oluyor. Yakacak da yiyecek kadar önemli bir yardım malzemesi olacak. Bunlar da TIR'larımızın içine konuldu. İnşallah bölgeye hızlı bir şekilde ulaşacak'' şeklinde konuştu.

Çekirdekten başladığı işinde 3’üncü şubesini açtı: 50 kadına istihdam sağladı
FOTOĞRAF 10
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Diyarbakır’da yaşayan 41 yaşındaki iş kadını Songül Buldi, küçük yaşta halı dokuma atölyesinde çalışmaya başladı. Buldi, yıllarca burada edindiği tecrübeyi Elazığ’ın Palu ve Sivrice ilçelerinde usta öğreticilik yaparak sürdürdü.
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Buldi, kız kardeşiyle birlikte 2011 yılında önce KOSKEB’ten girişimcilik eğitimi aldı. Daha sonra 2012 yılında Diyarbakır’a gelerek Ticaret ve Sanayi Odasından destek alarak Diyarbakır’ın Güzeli köyünde açtığı ilk atölye ile 30 kişiye istihdam sağladı.
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Buldi, daha sonra Lice, Hani ve Bağlar ilçesinde atölyeler açtı. Şu anda 50 kadına istihdam sağlayıp yoluna devam eden Buldi, kalitesine göre 1,5 yıla kadar yapımı devam eden halıları 300 ile 4 bin dolar arasında değişen fiyatlarla Amerika, Fransa gibi Avrupa piyasasına sürerek satışını gerçekleştirdi.
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Reklamda İran halısı yapıldığını dile getiren Buldi, Türkiye’nin düğümü ve halı kalitesinin, dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi.
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İş kadını Songül Buldi, Elazığ Palu ve Sivrice’de usta öğreticilik yaptığını belirterek, KOSKEB desteğiyle iki ay girişimcilik eğitimi aldığını kaydetti.
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2011’de kız kardeşiyle birlikte belgeyi aldıklarını kaydeden Buldi, Sonuçta küçüklüğümden beri yaptığım bir meslektir. Neden kendi işimi kurmayayım kararını verdim. 2012’de Diyarbakır’a gelerek hiçbir yere gitmedim. Direkt Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına gittim. Başkan yardımcısıyla görüştüm. Dedim başkan, ben bu işi kurma kararı verdim. Siz bana hangi konuda destek çıkabilirsiniz. Dediler, İŞKUR desteği çıkabiliriz.
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Diyarbakır Güzeli köyünde ilk atölyemi açtım. Sıkıntılarımız oldu. Yine ilk etapta başarıyla halılarımızı tamamladık. 8 yıla yakın orada işimizi sürdürdük. Ondan sonra ikinci şubemizi Lice Yaprak köyünde açtık. Orada 20 kızımızla devam etmeye çalıştık. Birlikte çalıştık ta ki 31 Marta kadar. Orada atölyemiz zarar gördü. Sipariş halılarımız vardı. Yaklaşık 500 bin lira zararımız oldu. Halılarımız kesilmişti orada. Oradan çekilme kararını aldık. Şu anda Hani’de işimizi devam ettiriyoruz. Orada da 30 kızımızla devam ediyoruz. Hani’de iki şubemiz var. Toplamda Diyarbakır’da 50 kadınla çalışıyoruz dedi.
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El emeği halının kalitesinin, halının bitişinin belirlediğini dile getiren Buldi, Halı yüksek kalite oldu mu 1 yıl, 1 buçuk yıl gibi bir süre halımız tezgahta kalıyor. Şu an yapılan halılarımız 3,5, 4 ay arasında 6 metrelik halılarımızı çıkartıyoruz. Yurt dışına yapıyoruz. Fransa’ya kadar da halılarımız gitti. Fransa ve Amerika’ya gönderdik. Şu anki hedefimiz Diyarbakır’da diktiğimiz halıları Türkiye’ye tanıtmak ve Avrupa’ya ihraç etmek. Genel olarak sabit maaşla çalışmak daha cazip geliyor. Ailem de destek çıkacak bir güçte değildi. Ondan dolayı aileye söyleme gereği duymadım, önümüze engel olurlar diye.
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Kız kardeşimle yola çıktık. Kadınlara çağrımız kendi ayakları üstüne dursunlar. Evet, ev hanımlığı çok güzel. Onu da küçümsemiyoruz. İş kadını da oluyoruz. Ama her zaman kendi çocuklarına örnek olsunlar. Desen çalışmaları müşteriye göre değişiyor. Sipariş olduğu zaman, müşteri kendi modelini seçiyor.
Title
Müşteri seçmediği zamanda biz, kız kardeşimle modellerimizi kendimiz seçiyoruz. Şu anda Diyarbakır motiflerini halıya dökmeye çalışıyoruz. Öyle bir çalışmamız var. Halıcılıkta İran’ın reklamı yapılıyor aslında. Türkiye’nin düğümü ve halı kalitesi dünyanın hiçbir yerinde yok diye konuştu.
Çekirdekten başladığı işinde 3’üncü şubesini açtı: 50 kadına istihdam sağladı
Diyarbakırlı girişimci Songül Buldi, küçük yaşlarda girdiği atölyeden patron olarak çıktı. 2011'de kız kardeşiyle KOSGEB'den aldığı girişimcilik belgesiyle iş hayatına atılan Buldi, 3'üncü şubesini de açarak 50 kişiye iş imkanı sağladı. Buldi, ürünlerini 4 bin dolara satıyor.


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