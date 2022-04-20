​İHH’dan Ukrayna’ya iki TIR’lık insani yardım.

Rusya’nın Ukrayna’da 24 Şubat’tan bu yana süren saldırıları, ülkede büyük yıkımlara sebep oldu. 55 günün geride kaldığı savaş süresince 10 milyonu aşkın kişi Ukrayna içinde yer değiştirdi, 3,5 milyon kişi ise başka ülkelere sığındı.

Özellikle Ukrayna’nın bazı bölgelerinde halk, gıda temininde zorluklar yaşıyor.

Bin 24 adet gıda kolisi

Dünyanın farklı coğrafyalarında yardım faaliyetlerine devam eden İHH İnsani Yardım Vakfı, Ukrayna’ya yönelik yardımlarını da sürdürüyor. İHH bu kapsamda, içerisinde bin 24 adet gıda kolisi ile bardak, tabak, kaşık, sabun ve şampuan gibi pek çok üründen oluşan iki TIR’ı ülkeye gönderdi.

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İHH’nın Çorlu’daki lojistik merkezinden yola çıkan yardımlar, savaştan etkilenen Ukraynalılara dağıtılacak.

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