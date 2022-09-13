İhtiyaç sahibi 200 öğrenciye kırtasiye yardımı

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte kentte belirlenen 200 öğrenci için bağışçıların desteğiyle içerisinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantalar hazırlandı. Hazırlanan çantalar, Türk Kızılay Ordu Şube Başkanlığı tarafından öğrencilere ulaştırıldı.

Öğrencilere çantalarını teslim eden ve açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, “Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için bağışçılarımız, içerisinde kırtasiye malzemesi bulunan okul çantası bağışında bulundular. Ordu İl Başkanlığı olarak emanetleri Karacaömer İlkokulu’nda okuyan ihtiyaç sahibi 200 öğrencimize çantalarını ulaştırdık” dedi.

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