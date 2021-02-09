Hayat İhtiyar delikanlı 48 yıldır hobisinin ekmeğini yiyor Fahiş fiyata da satılıyor ama tasvip etmiyorum
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İhtiyar delikanlı 48 yıldır hobisinin ekmeğini yiyor: 'Fahiş fiyata da satılıyor ama tasvip etmiyorum'

İhtiyar delikanlı 48 yıldır hobisinin ekmeğini yiyor: 'Fahiş fiyata da satılıyor ama tasvip etmiyorum'

Kocaeli’de yaşayan tespih ustası Ali Yılmaz, 48 yıl önce hobi olarak başladığı meslekte usta oldu. Evinin yanına kurduğu küçük atölyesinde değerli ağaçlardan tespih yapan Yılmaz, 48 yıldır tespih meraklılarının hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Haber Merkezi İHA
Tespih ustası Ali Yılmaz
Tespih ustası Ali Yılmaz

Derince ilçesinde yaşayan Ali Yılmaz (81), 1972 yılında memleketi Trabzon’dan Kocaeli’ne geldi. Kocaeli’ne geldikten bir sene sonra tespih merakı başlayan Yılmaz, evinin yanına hobi olarak çalışmak için küçük bir atölye kurdu. Boş zamanlarında sık sık atölyesinde hem tespih, hem de tamir yapan Yılmaz, 1992 yılında emekli olduktan sonra hobisine daha da ağırlık verdi. 81 yaşındaki tespih ustası Ali Yılmaz, 48 yıl önce küçük atölyesinde hobi olarak başladığı işinin hala ekmeğini yiyor.

Tespih işine 1973 yılında başladığını anlatan Yılmaz, “O gün bugündür çalışıyorum. Aslında bu işi hobi olarak yapıyorum. Aynı zamanda tamir de yapıyorum. Kocaeli’de en eski usta benim. Benim gibi birkaç tane arkadaş daha var. Ama inşallah bizden sonra da ustalar yetişir. Çoğu kişi maalesef bu mesleğe ısınmıyor” dedi.

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'FAHİŞ FİYATA ALANLARI TASVİP ETMİYORUM'

Çok sayıda tespih hastası olduğunun altını çizen Yılmaz, “Tespih çeken çok. Bu tespihte hastalık gibi oluyor. Bazı yerlerde milyon dolarlara satıldığını duyuyorum. Benim için fark etmiyor. Tespih çekmenin hiçbir farkı yok. Ama tabi yine de kaliteli olmalı, cebimizde bulunmalı. Tespihten koleksiyon yapanlar da oluyor. Ben zaten çok fazla fahiş fiyata tespih alanları tasvip etmiyorum” diye konuştu.

BİRÇOK AĞAÇTAN YAPILABİLİYOR

Tespih yapımı için kaliteli ağaçların kullanıldığını kaydeden Yılmaz, üzüm ve incir ağacından bile tespih yapılabildiğine dikkat çekti. Yılmaz, yılan ağacı, pelesenk ve öd ağacı gibi 30 değerli ağaçtan da kaliteli tespihlerin yapıldığını söyledi.

Evinin yanına kurduğu atölyede 48 yıldır yaptığı tespihlerle, tespih tutkunlarına hizmetini sürdüren Yılmaz, oğluna ve damadına da tespih yapımını öğreterek hobisinin yaşamasını sağladı.

Elif harfini 3 bin vav’dan 6 ayda çizerek tamamladı
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Eskişehir’de oturan Emre Özdemir, babasının dükkanında hat sanatıyla tanışarak İstanbul’dan gelen Mahmut Şahin’den eğitim altıktan sonra kendi atölyesini açtı. Öğrenci yetiştirerek hat sanatına destek veren Özdemir, Arap alfabesinin ilk harfi olan Elif’i 3 binin üzerinde vav harfinden 180 santimlik tabloya 6 ayda çizerek tamamladığını söyledi. Daha çok kaybolmuş bir ekol olarak gördüğü 17'nci yüzyıl yazılarını tercih ettiğini ifade eden Özdemir, Babamın bir dükkanı vardı, orada yazılar yazıyordum. 2008 yılında İstanbul'dan gelen Mahmut Şahin hocamızla tanıştım. 2009 yılında ders almaya başladım, 2012 yılında icazet aldım ve 2015 yılında da atölyemi açtım. Ben daha çok 17'nci yüzyıl yazılarını tercih ediyorum. Bu kaybolmuş bir ekol. Mahmut Celalettin ekolünde yazılar yazmayı daha çok seviyorum” dedi.
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Hat sanatıyla ürettiği eserlerden bahseden Özdemir, Bir elif harfi içerisine vav karalaması yaptım. Uzun süren bir çalışmaydı, yaklaşık 6 ayımı almıştı. İçerisinde 3 binin üzerinde vav harfi var. Gubari dediğimiz bir teknikle yazılmış, yani bütünde Elif harfinin kendisi var ama içinde de birçok vav meşki var. Bir diğer eserim de Kanuni Sultan Süleyman'ın gömleğinin tasviri. Gömleğin dış kısmında fetih suresi yazıyor. İçinde hilye-i şerif var, fetih ile alakalı ayetler var, Kufi Ayet El Kürsi ve Fatiha, Felak ve Nas sureleri, Esma ül Nebi ve Esma ül Hüsna var. Peygamberimizin isimleri ve Allah'ın isimlerinden oluşuyor. Osmanlı geleneğinde cihada çıkarken padişahlar iç gömlek olarak bunu giyerlermiş. Bu eserde de onu tasvir ettik” diye konuştu.
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Eskişehir'de hat sanatına ilginin çok memnun edici seviye olduğunu ifade eden Özdemir, eğitim alanların en az 7 yıl sonra eser üretmeye başladığını söyledi. Yazılardan önce hat sanatının kültürünü öğrettiğini anlatan Emre Özdemir, Genç arkadaşların ilgisi de çok güzel. Hat sanatını öğrenmek isteyen üniversite düzeyinde arkadaşlarımız da var, daha yaşlı öğrencilerimiz de var. Öğrenci bizde hat eğitimine başladığı zaman hemen eline kalem vermiyoruz. Önce bu sanatın kültürünü öğretmek istiyoruz. Daha sonra Rabbi Yessir meşki ile başlayan 6 yıllık bir eğitim süreci sürüyor. Öğrenci en erken 6-7 yılda eser üretebilir hale geliyor. Osmanlı döneminde neler kullanılıyorsa aynı malzemelerle devam ediyoruz. Mürekkebimiz 'is mürekkebi' bununla yazıyoruz. Aharlı kağıda yazıyoruz, kağıdımızı da kendimiz yapıyoruz. Kamış kalem ve mürekkeple devam ediyoruz” dedi.
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Emre Özdemir’in öğrencilerden Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Akif Demir (22), ilk 3 ayı hat sanatıyla ilgili belgeseller izleyerek geçirdiğini söyledi. Hat sanatını kültürünü gelecek nesillere taşıyacak kişilerden biri olmak istediğini kaydeden Demir, Pandemi süresince okula evden devam ettiğimiz için bu boş zamanlarımda hat sanatı ile uğraşıyorum. Emre hocamın talebesiyim. Aynı zamanda ney talebesiyim, ney üflüyorum. Pandeminin başından beri devam ediyorum bu sürece. İlk üç ayından fazla zamanda sadece hat ile ilgili sempozyumlar, forumlar, belgeseller izleyerek geçirdik. Öncelikle Emre hocam bu kültürü iyice öğrenmemi sağladı. Bu iş nereden, nasıl geliyor? Bu işin anlamı ne? Ben de bu kültürün gelecek nesillere bir taşıyıcısı olmak istiyorum. Bu kültürün kaybolmamasını istiyorum” ifadelerini kullandı.
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Elif harfini 3 bin vav’dan 6 ayda çizerek tamamladı
Eskişehir'de hat sanatçısı evli ve 2 çocuk babası Emre Özdemir (40), Arap alfabesinin ilk harfi olan Elif'i 3 binin üzerinde vav harfinden 180 santimlik tabloya 6 ayda çizerek tamamladı. Kanuni Sultan Süleyman'ın sefere çıkarken giydiği gömleğinin tasvirini de yapan Özdemir, "Ben daha çok 17'nci yüzyıl yazılarını tercih ediyorum. Bu kaybolmuş bir ekol. Mahmut Celalettin ekolünde yazılar yazmayı daha çok seviyorum” dedi.
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