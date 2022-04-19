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Hayat İİTden İsveçte Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki
AKTÜEL

İİT'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı.

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Haber Merkezi AA
İİTden İsveçte Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki
Hayat

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunun ardından İİT'den konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha açıklamada, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi'nin (Stram Kurs) düzenlediği gösterilerin, büyüyen İslamofobi dalgasıyla ilgili İslam dünyasındaki endişeleri artırdığını belirtti.

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Bu olayı gerçekleştirenlerin ırkçı ve yabancı düşmanı fikirlere sahip olduğuna işaret eden Taha, yapılanların medeni bir toplumun değerlerine aykırı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, bu kışkırtıcı eylemin İsveç başta olmak üzere Avrupa vatandaşlarının çoğunluğunun bakış açısını yansıtmadığı kaydedildi.

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Ne olmuştu?

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştirmişti.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak, polise taşlarla saldırmıştı. Bu bölgelerde çıkan olaylarda, 125 polis aracı hasar görmüş, 34 polis yaralanmış, 13 kişi de gözaltına alınmıştı.

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