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İki ay tedavi oldu 6 gün entübe edildi: Sağlıklıyım gencim diye güvenme

Edirne'nin Keşan ilçesinde koronavirüse yakalanan ve 6 gün entübe edilerek, 18 gün yoğun bakımda kalan ev hanımı Emine Şahin (50), hastanede yaklaşık 2 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşup, taburcu oldu. Kademeli normalleşme sürecinde rehavete kapılınmaması gerektiğini belirten Şahin, “Herkes dikkat etmeli, sağlıklıyım, gencim diye kendine güvenmemeli. Ben dikkat ettiğim halde bu hastalığa yakalandım" dedi.

Haber Merkezi DHA
İki ay tedavi oldu 6 gün entübe edildi: Sağlıklıyım gencim diye güvenme
Emine Şahin

Keşan’da yaşayan evli ve iki çocuk annesi Emine Şahin, eklem ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart’ta Keşan Devlet Hastanesi’nde yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Uzunköprü Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu’na yerleştirildi. Durumu ağırlaşan Şahin, önce Uzunköprü, daha sonra da Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

6 gün entübe edilen, 18 gün yoğun bakımda tedavi gören Şahin, hastanede yaklaşık 2 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

‘NEFES ALAMIYOR, YATAKTA DAHİ DÖNEMİYORDUM’

Emine Şahin, hastaneye kaldırıldığında güçlükle nefes aldığını ve harekete etmekte zorluk çektiğini belirterek, “Oksijen satürasyonum (kandaki oksijen doygunluğu) çok düşüktü. Artık tuvalete dahi gidemez hale gelmiştim. Direkt beni yoğun bakıma aldılar. Yoğun bir ilaç tedavisi gördüm. Vakumlu bir oksijen makinesi vardı. 5 gün geçmişti, doktorum bana ‘ne bir ilerleme, ne de bir gerileme kaydedemiyorum’ dedi. Ertesi gün çok umutsuzluğa kapıldım. O gün gerçekten öleceğimi düşündüm. Çünkü nefes alamıyor, yatakta dahi dönemiyordum. Oksijen makinesini çıkardıklarında 2 saat sonra yeniden nefes alamaz hale geliyordum. Çoğu zaman yemeğimi dahi yiyemiyordum” diye konuştu.

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‘ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM AMA ENTÜBE OLACAĞIM HİÇ AKLIMA GELMEMİŞTİ’

Hastalandığında entübe edilecek duruma geleceğini hiç düşünmediğini ifade eden Şahin, “Öleceğimi düşündüm ama entübe olacağım hiç aklıma gelmemişti. Entübenin bu kadar ağır bir durum olduğunu bilmiyordum. Entübe edildikten sonra uyandığımda hiçbir şeyin farkında değildim. Ağzımda borular vardı. Neden bu hale geldiğimi hiç anlayamadım. Entübenin böyle bir durum olduğunu bilmiyordum. Entübeden uyandırıldığımda ilk hissettiğim şey karnımın acıkmasıydı. Acıktığımı hissettim. 23 Nisan’da doktorum beni normal servise alacağını söyledi. Çok halsizdim, yürüyemiyordum ama rahat nefes almak beni çok rahatlatmıştı. Rahat nefes alabiliyorum diye kendimi mutlu hissediyordum” dedi.

‘SAĞLIĞIMA ÇOK FAZLA GÜVENİYORDUM’

Hayatı boyunca sigara kullanmadığını ve bir hastalığı bulunmadığını ifade eden Şahin, “Grip olup öksürdüğümü dahi bilmiyorum. Çok sağlıklıydım. Hastalığa yakalansam da evde geçireceğimi düşünüyordum. Sağlığıma çok fazla güveniyordum. Ne yazık ki, sağlığımıza çok güvenmememiz gerekiyormuş” açıklamasını yaptı.

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‘BANA ÇOK FAZLA DESTEK OLDULAR’

Emine Şahin, sağlık çalışanlarının bakım ve ilgilerinden çok memnun kaldığını kaydederek, “Bana çok fazla destek oldular. O kadar güzel ilgileniyorlar ki hastalarla. Ben o süreçte eşimi ve çocuklarımı hiç görmedim. Doktoruma söylemiştim, terkedilmiş gibiydim. Bana çok destek oldular. Sürekli moral verdiler” dedi.

UMUDUM AŞILARDAN’

Normalleşme sürecinde insanların rehavete kapılmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, “Herkes dikkat etmeli, sağlıklıyım, gencim diye kendine güvenmemeli. Ben dikkat ettiğim halde bu hastalığa yakalandım. O kadar korunuyordum. Sağlıklı olduğuma da çok güveniyordum. Sigara içmiyordum, kronik hastalığım da yoktu. Umudum aşılardan... Aşılarla bu hastalık azalabilir. Aşılama sayesinde o yoğun hastalık dönemine yine girmeyiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Emine Şahin’in eşi Ercan Şahin (53) ise zor bir süreç geçirdiklerini belirterek, insanın sevdiği birini kaybetme korkusunun tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

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