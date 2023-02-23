İki doktor sarsıntılara rağmen 20 saatte 50 depremzedeyi ameliyat etti

Pandeminin ardından depremde de özellikle doktorlar büyük bir fedakarlık örneği gösterdi. Kendi ailelerini bırakan doktorlar hastaların imdadına koştu. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde özellikle kırık ve ezilmelerden dolayı hastanelere yoğun başvuru oldu. Hastanelere koşan doktor ve sağlık çalışanları depremin ilk saatinden itibaren görevlerine başladı. Medical Point Gaziantep Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kalender, depremin ilk saatinden itibaren ailesini bırakarak hastaneye koştuğunu ve bir doktor arkadaşıyla artçı depremlerin sarstığı ameliyathanede 20 saatte 50’den fazla ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

Deprem günü kendi alanındaki diğer doktor arkadaşıyla birlikte 50’den fazla ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Medical Point Gaziantep Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kalender, “Gece evimizde herkes gibi uyuyorduk. Depremle birlikte kalkıp ailemle dışarıya çıktık. Daha sonra hastanemi aradım ’hasta geliyor mu’ diye sordum. Hastanemizden hastalar geliyor haberini aldıktan sonra hemen hastaneye gittim. Sabah saat 05.00 civarı hastanedeydim. Bütün doktor ve çalışanlar gelmişti. Sabah hastanemizde çalışmaya başladık. Özellikle kemik kırığı, ezilmeler çok geldi onların tedavisini yaptık. Ezilme sonrası şişmeler çok oldu. Çok kötü ezilmeler vardı onları kesmek zorunda kaldık. Kendi alanımızda 2 kişiydik o gün 50’den fazla ameliyat gerçekleştirdik. Özellikle bacak yaralanması çok oldu. Maalesef geç kalan ve ağır ezilen hastaların kol ya da bacaklarını kesmek zorunda kaldık. Ama maalesef buda bir tedavi yöntemidir” dedi.