Hayat İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular
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İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular

İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir aile, çamaşır makinesinin tıkanan borusunu tamir ettirirken iki yıl önce kaybettikleri altını buldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şinasi Karabulut, evlerindeki çamaşır makinesi bozulunca tamirci çağırdı. Makinenin tahliye borusunun tıkandığını tespit eden ve çamaşır makinesini servise götüren tamirciler, tıkanan boruda buldukları çeyrek altını ev sahibine teslim etti.

Şinasi Karabulut, gazetecilere, 2 yıl önce çocuğuna hediye edilen altının kaybolduğunu belirtti.

UMUDUMUZU KESTİĞİMİZ ALTIN MAKİNEDEN ÇIKTI

Altını bir türlü bulamadıklarını ve eşinin bu yüzden çocuğuna kızdığını anlatan Karabulut, "Çamaşır makinemiz arızalandığı için servise göndermiştik. Bugün beni arayıp, 'Makinenin içinden altın çıktı' dediler. Sevindik, mutlu olduk. Böyle dürüst esnaflar olduğu müddetçe her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Eşime kaybolan altının makineden çıktığını söylediğimde şok oldu. İki yıl önce kaybettiğimiz altın geri gelince hepimiz şaşırdık. Umudumuzu kestiğimiz altın makineden çıktı." diye konuştu.

Teknik servis görevlisi Mustafa Değer de makinenin temizliğini yaptıkları sırada altın bulduklarını dile getirerek, "Buna benzer olaylarla sürekli karşılaşabiliyoruz. Hemen müşteriyi arayıp makineden altın çıktığını söyledik. Sevindiler, teşekkür ettiler." ifadelerini kullandı.

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