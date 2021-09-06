Hayat İkiz ablaları gibi sporcu olmak istedi 500 tam puanla antrenörlük kazandı
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İkiz ablaları gibi sporcu olmak istedi: 500 tam puanla antrenörlük kazandı

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nin biri milli tekvandocu, diğeri ise bölüm birincisi ikiz öğrencileri Pelin ve Selin Kaya (22), kendileri gibi sporcu olmak isteyen kardeşleri Muratcan Kaya'yı (19) tüm sezonun çalıştırarak aynı okulu, 500 tam puanla kazanmasını sağladı. Bölümü tam puanla kazanan tek öğrenci olan Muratcan Kaya, "Ablalarım bana çok destek oldu. Onlar olmasaydı bu başarıyı yakalayamazdım" dedi.

Haber Merkezi DHA
İkiz ablaları gibi sporcu olmak istedi: 500 tam puanla antrenörlük kazandı
Muratcan Kaya

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün tüm üniversitelerde kayıt işlemleri başladı. Trakya Üniversitesi'nden yana tercihlerini yapan öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren Balkan Kongre Merkezi'ndeki kayıt birimine geldi. Merkezde ilk öğrenci kayıtlarını, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptı.
OKULA BİRİNCİLİKLE GİRDİ
Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu'nun kaydını yaptığı öğrencilerden biri de Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan ikiz kardeşler milli tekvandocu Selin Kaya ve Pelin Kaya'nın kardeşi Muratcan Kaya oldu. Ablalarının yıl boyunca çalıştırdığı ve onlar gibi sporcu olmak isteyen Kaya, antrenörlük bölümünü, 500 tam puan alarak birincilikle kazanıp ailesini de gururlandırdı.

Hayalini kurduğu üniversiteyi 65 yaşında kazandı
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Hayalini kurduğu üniversiteyi 65 yaşında kazandı


'ABLALARIM OLMASAYDI KAZANAMAZDIM'
Ablalarıyla gurur duyduğunu söyleyen Muratcan Kaya, bu nedenle kendisinin de Spor Bilimleri Fakültesi'ni hedeflediğini anlatarak, "Onlarla gurur duyuyorum. Ablalarım olmasaydı çok bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Onlar bana çok destek oldu. Onlar olmasaydı bu başarıyı yakalayamazdım. Çok mutluyum, elimden geleni yaptığım için" diye konuştu.
Beden Eğitimi Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi, milli tekvandocu Selin Kaya da kardeşiyle aynı okulda okuyacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kardeşimizi yıl boyu sınava hazırladık. İnşallah bu yıl beraber okuyacağız. Kendisi sınavlardan 500 tam puan aldı ve antrenörlük bölümünü kazandı. Onunla gurur duyuyoruz" dedi.

İkinci üniversiteyi 60'ından sonra kazandı
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İkinci üniversiteyi 60'ından sonra kazandı


'500 TAM PUAN ALAN TEK ÖĞRENCİ OLDU'
Spor Yöneticiliği bölüm birincisi olan Pelin Kaya da kardeşinin rekor kırarak antrenörlüğü kazandığını söyledi. Kaya, "Kardeşimi hep beraber sınava hazırladık. Voleybolda erkeklerde parkur rekorunu kırarak 500 tam puan alan tek erkek öğrenci oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz, inşallah mezun olduktan sonra üniversitemizi en iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
'ONLARLA GURUR DUYUYORUM'
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan baba Metin Kaya da sevincini paylaşarak, "Mutluluğum tarif edilemez. Evlatlarımın üçünü de Atatürk'ün yol gösterdiği gibi okuttuğumuz için çok mutluyum. İnşallah üniversite diplomalarını alıp iyi yerlere gelirler, ailelerini ve Edirne'yi iyi yerlerde temsil ederler. Kızlarımın bu sene son yılı, şimdi kardeşleri de geldi. Bu benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı" diye konuştu.

Üç çocuk annesi 20 yıl sonra üniversiteyi kazandı: 'Kendi hayallerime vakit ayırdım'
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Liseden 2001 yılında mezun olduktan sonra çeşitli nedenlerle üniversite sınavına hazırlanamayan daha sonra da evlenen Çağan, bu süre içerisinde üniversite hayalini aklından hiç çıkarmadı. İlerleyen yıllarda da 3 çocuk annesi olan Çağan, zamanının çoğunu çocuklarına ve evine ayırdığı için üniversiteye hazırlanmaya fırsat bulamadı.
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Çağan, hiçbir zaman azmini yitirmedi ve çocukları belirli yaşa ulaşınca üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdi. Sabah güneş doğmadan uyanan Çağan, kararlılıkla ders çalıştı.
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Dershane imkanı olmayan ve sahaflardan aldığı ikinci el kitaplardan sınava hazırlanan Çağan, ev işleriyle uğraştığı zamanlarda da telefondan kulaklıkla sürekli konu tekrarı yaptı. Çağan, bu yıl katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne yerleşerek hem 20 yıllık hayalini gerçekleştirmenin hem de çocuklarına örnek olmanın mutluluğunu yaşıyor.
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Hülya Çağan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi için üniversiteyi kazanmanın çocukluk hayali olduğunu belirterek, liseden sonra çok ara vermek ve çalışmak zorunda kaldığını söyledi.
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Hiçbir zaman hayalinden vazgeçmediğini anlatan Çağan, şöyle konuştu: <br><br> Benim için hayalim hep geri plandaydı ama hiç kaybolmadı. Her an benimleydi. Yıllar içerisinde çok istedim ama çocuklarım çok küçüktü. Bu dönemde 'anne kapıyı sen aç bize' dediler. Ben onların o sözüne binaen maalesef okul fırsatı bulamadım. Çocuklar büyüdükten sonra onlar da benim hayalimi destekledi. Onlara, 'ben yapamadım siz yapın' değil, 'ben yaptım siz daha iyisini yaparsınız' demek için onlarla beraber dirsek çürütmeye başladım. Beraber çalıştık, bana çok destek oldular. Bu şekilde hep beraber bir yola girdik.
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Çağan, kendisi için kaynağın değil, konunun önemli olduğunu ifade ederek, internetten çok dikkatli şekilde konu atlamadan ders dinlediğini ve bir şeyler öğrenmeye başladığını dile getirdi.
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Yemek yaparken, evi temizlerken kulağında hep kulaklık olduğunu aktaran Çağan, Gerçekten ayetle sabit olduğu gibi 'İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır.' Bu süreçte ben elimden geldiği kadar çalışmaya gayret gösterdim. Onun haricinde oğlum da LGS'ye hazırlanıyordu. Biz maddi kaynağımızı ona kullandık. Ben sahaflardan bulduğum ikinci el kaynaklardan sürekli konularımı takip ettim. Yayınevi veya hoca seçmek gibi bir lüksüm yoktu. Ne bulursam bütçeme uygun o şekilde yol aldım ve devam ettim. diye konuştu.
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Çağan, ders çalıştığı dönemlerde güneş doğmadan önce uyanmanın çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: <br><br> Çünkü ben, önce anne, sonra da eş ve ev hanımıydım. Daha sonra kendime ayırabileceğim bir vaktim vardı. Haftada 5 gün güneş doğmadan uyandım. Saat 04.00 ile 08.00 arası kendime ayırdığım, kendi hayallerime ayırdığım vakitti. Bu saatlerde çok nadiren ara vermişimdir. Yani çok azdır çalışmadığım saatler. Sadece derse yoğunlaştım. Bu benim için dersi anlama ve okuldaki saatimdi aslında. Bu şekilde devam ettim. Sınava girdim ve Kırıkkale Üniversitesi özel eğitim öğretmenliğini kazandım.
Üç çocuk annesi 20 yıl sonra üniversiteyi kazandı: 'Kendi hayallerime vakit ayırdım'
Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuk annesi Hülya Çağan, çocukluk hayali olan üniversiteyi 20 yıl sonra gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Çağan "Haftada 5 gün güneş doğmadan uyandım. Saat 04.00 ile 08.00 arası kendime ayırdığım, kendi hayallerime ayırdığım vakitti. Bu saatlerde çok nadiren ara vermişimdir" ifadelerini kullandı.


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