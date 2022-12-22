​İlim Yayma Derneği logosunu arıyor.

İlim Yayma Vakfı 50. yılını, “İlimden İrfana, 50 Yıldan Asra” sloganıyla, 2023 yılı boyunca sürecek çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Etkinliklerin ilki “50. Yıl Logo Tasarım Yarışması”yla başlayacak. Ulusal ve uluslararası katılımcıların bir eserle dahil olacağı yarışmada logoların, vakfın ilme, irfana ve insana verdiği değeri özgün ve geleneksel çizgilerle yansıtması bekleniyor. Kazanan eser ve sahibi 20 Ocak’ta 50yil.iyv.org.tr adresinde yayınlanacak. Yarışmayı kazanan eser 50 bin liralık ödülü elde edecek. Yarışmaya başvurular 10 Ocak’a kadar yapılabilecek.
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Topkapı Sarayı’nın içinde bulunan Tanzimat dönemi eserlerinden Mecidiye Köşkü’nün restorasyonunda sona gelindi. Yeni Şafak’ın ilk kez görüntülediği mekan, klasik dönem saraylarından epeyce farklı. Alt katında bulunan restoranın yeri değiştirildi ve o mekanlar sanat galerisi olarak hizmet verecek. Topkapı Sarayı’nı ziyaret edenler, aynı biletle Mecidiye Köşkü’nü de gezebilecek.
Mecidiye Köşkü, Padişahlar için Hırka-ı Saadet ziyareti, cülûs gibi törenler için Saray’a geldiklerinde dinlenme yeriydi. Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün de birkaç kez kullandığı köşk, daha sonra hiç kullanılmıyor ve ziyarete de açılmıyor.
İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan Topkapı Sarayı, takip eden padişahların ilaveleriyle birlikte günümüzdeki halini almıştı. Son yapılan Mecidiye Kasrı’nın Milli Saraylar’ın hikayesiyle çok ilgili olduğunu söyleyen Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, Mecidiye Köşkü’nün önemini şu ifadelerle anlattı: Klasik dönemden Tanzimat’a geçişin Topkapı Sarayı’ndaki temsilcisi Mecidiye Köşkü’dür. Bu nedenle bizim için önemli.
Padişahlar, Mecidiye Köşkü’nü, Hırka-ı Saadet ziyareti, cülûs gibi dinî ve resmî törenler için Saray’a geldiklerinde dinlenme yeri olarak kullanmışlar. Diplomatik ilişkiler çerçevesinde Saray’a gelen yabancı konukların ağırlandığı köşk, bu işlevinden dolayı Fransa’dan getirtilen mobilyalarla dekore edilmiş.
Enfes bir Boğaz manzarasının olduğu avluda, 570 metrekare olan köşkün bahçe cephesinde biri cümle kapısı olmak üzere üç kapısı var. Selamlık ve Harem bölümünden oluşan köşkte, 2 salon, 6 oda ile tuvalet ve servis bölümleri bulunuyor.
Bütün bölümlerin restorasyonu tamamlanıp, 1800’lü yılların sonuna doğru çekilen fotoğraflara uygun şekilde tefrişi yapılan köşk, ziyaret için hazır. Alt katında bulunan Konyalı restoranın yeri değiştirilip bu tarihi sarayın temelleri de kurtarılmış oldu.
2023’ün ilk aylarında ziyarete açılacak olan köşkü, Topkapı Sarayı’nı ziyaret edenler, aynı biletle gezebilecek.
Mecidiye Köşkü ziyarete açıldı: İlk kez Yeni Şafak görüntüledi
Topkapı Sarayı'nda inşa edilen son köşk Mecidiye Kasr-ı Hümâyunu iki yıllık onarımın ardından ziyarete açılıyor.