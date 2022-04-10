İlk arkeolojik şiir kitabı “Şapinuva Güzellemesi”

Elim sarı kaside çiçeklerine değdikçe

Bil ki yazmanı yazmadan göreceğim saçlarında

Yine düşler sürer miydim Şapinuva köylerine

Çekerek ırmağından sen geçmeden gayrı

Senden kalan ateş, yüreğime kül savururken

Kar yine gönülsüz yağıyordu Hitit ülkesine

Gök ardıç kuşları morlar çalar mıydı çiçeklerden

Çekerek ırmağından sen geçmeden gayrı

Çorum Ortaköy’deki Şapinuva antik kentinin Hititler üzerinden referans alarak yansıttığı estetik melankoli, günümüzde de etkilerini sürdürüyor. Hititlerin önemli kentlerinden olan Şapinuva, Hattuşa ve Boğazkale çok değerli ve önemli sonuçlarla yüzyıllardır duygusal, kültürel ve sanatsal etkiler bırakmıştır. Bu etki Geç Hitit Devletlerinin Kilikya’ya (Karatepe) kadar taşınmasında varlık göstermiştir. Çorum’da Hititler sonrası ve günümüze kadar Selçuklu ve Osmanlı gibi gelen tüm yaşanmış ve yaşanan kültürel olgular ise İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi Necmi Karkın’ın Bilgin Kültür Sanat Yayınları etiketiyle üçüncü baskısını yapan “Şapinuva Güzellemesi” isimli kitabında şiirsel imgelerle ve yorumlarla yansıma buluyor.

Kitap aynı zamanda arkeolojik ilk şiir kitabı olma özelliğini taşıyor. Karkın şiir kitabında, Anadolu’da yer alan antik kentlere duyduğu merak ve özlem duygularını anlatıyor. Kitapta yer alan şiirlerin Halk Edebiyatı’ndaki güzelleme tarzıyla yapılanması hem Çorum hem de Çukurova’daki etkilerinin güncele taşınması bağlamından da önem taşıyor. Karkın kitabın, Anadolu’da Halk Edebiyatı’ndaki güzellemenin devam etmesini öngören bir çalışma olduğunu söylüyor. “Estetik kitaplardan sonra yazdığım arkeoloji ve şiir karışımı imgelerle oluşması açısından bu kitap benim için çok önemlidir” diyen Karkın’ın 74 şiirden oluşan kitabı, “Şapinuva Güzellemesi”, “Şapinuva Ağıdı” ve “Hattuşa’dan Kilikya’ya” olmak üzere üç bölümden oluşuyor.