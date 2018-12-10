Bölgedeki dağları çok gezmesine rağmen bu kayalıkla ilk defa karşılaştığını belirten Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten, "Gerçekten canavara benzediğini görüyorum. Hangi açıdan bakarsanız bakın insan silüeti ve canavar silüeti ortaya çıkıyor” dedi.

Doğal yollarla oluştu.

King Kong'a benzetiyorlar

Keten, kayanın yağışlar ve rüzgarın aşındırması sonucu doğal yollarla oluştuğunu düşündüğünü söyledi.

Ağız, burun ve göz şeklini alan oyukların rahatlıkla gözlendiği kaya parçasını görür görmez beraberindekilerle selfie çeken Fatih Karagöz de şeklini film karakteri olan goril 'King Kong'a benzettiğini ifade etti.

Hangi açıdan bakarsanız bakın insan silüeti ve canavar silüeti ortaya çıkıyor

OYNAT 00:00 İlk defa karşılaştık dedikleri olaya anlam veremiyorlar Suluova ilçesine bağlı Eraslan köyü yolu üzerinde bulunan ve ürkütücü şekliyle görenlerin 'canavar kaya' diye adlandırdığı kaya ilgi odağı olacağa benziyor. Bölgedeki dağları çok gezmesine rağmen bu kayalıkla ilk defa karşılaştığını belirten Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten, 'Gerçekten canavara benzediğini görüyorum. Hangi açıdan bakarsanız bakın insan silüeti ve canavar silüeti ortaya çıkıyor” dedi.





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