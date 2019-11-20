İmam Abdullah Külliyesi yeni Hasankeyf’te ziyarete açılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuştu. Erdoğan "Birileri petrol paylaşımı içinde bizim derdimiz petrol değil insanlık. Hakkı, hukuku-adaleti, eşitliği ve tüm ilkeleri herkes için istemedikçe hiçbirimiz huzurlu olamayız" açıklamasında bulundu.