Hayat İmam Abdullah Külliyesi yeni Hasankeyfte ziyarete açılacak
KÜLTÜR SANAT

Batman haberleri: İmam Abdullah Külliyesi yeni Hasankeyf’te ziyarete açılacak!

İmam Abdullah Külliyesi yeni Hasankeyf’te ziyarete açılacak

Ilısu Barajı'nda su altında kalacak Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde kurtarılan eserler arasında yer alan İmam Abdullah Külliyesi'nin, yeni yerleşim yerindeki restorasyon çalışması tamamlandığı, önümüzdeki günlerde ziyarete açılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
İmam Abdullah Külliyesi, yeni Hasankeyf'teki yeni yeri arkeoparka taşındı.
İmam Abdullah Külliyesi, yeni Hasankeyf'teki yeni yeri arkeoparka taşındı.

Batman'ın ilçesi Hasankeyf'te yapımı sürdürülen Ilısu Barajı nedeniyle tarihi eserlerin sular altında kalmaması için yürütülen çalışmalar kapsamında 10 Eylül 2018'de İmam Abdullah Külliyesi, yeni Hasankeyf'teki yeni yeri arkeoparka taşındı.

Tarihi Havadan Külliyesi yüzyıllardır ayakta
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Tarihi Havadan Külliyesi yüzyıllardır ayakta

Minaresi ve eyvan yapısındaki restorasyonu tamamlandı.

Önümüzdeki günlerde açılacak

12'nci yüzyılda Artuklular tarafından inşa edilen, yıkılmasının ardından Eyyubiler döneminde onarılan İmam Abdullah Külliyesi'nin arkeoparka taşınmasının ardından restorasyon çalışması başlatıldı.

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İmam Abdullah Türbesi, minaresi ve eyvan yapısındaki restorasyonun tamamlandığı, önümüzdeki günlerde ziyarete açılacağı bildirildi.

Külliye, 12'nci yüzyılda Artuklular tarafından inşa edildi.

Külliyenin tepeden görünümü.
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