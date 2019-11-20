İmam Abdullah Külliyesi yeni Hasankeyf’te ziyarete açılacak

Batman'ın ilçesi Hasankeyf'te yapımı sürdürülen Ilısu Barajı nedeniyle tarihi eserlerin sular altında kalmaması için yürütülen çalışmalar kapsamında 10 Eylül 2018'de İmam Abdullah Külliyesi, yeni Hasankeyf'teki yeni yeri arkeoparka taşındı.
Önümüzdeki günlerde açılacak
12'nci yüzyılda Artuklular tarafından inşa edilen, yıkılmasının ardından Eyyubiler döneminde onarılan İmam Abdullah Külliyesi'nin arkeoparka taşınmasının ardından restorasyon çalışması başlatıldı.
İmam Abdullah Türbesi, minaresi ve eyvan yapısındaki restorasyonun tamamlandığı, önümüzdeki günlerde ziyarete açılacağı bildirildi.