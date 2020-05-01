İmam hatip liselerinden kan stokları kritik seviyeye düşen Kızılay'a destek kampanyası

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın "Kan stoklarımız kritik seviyelerin altında" açıklamasının ardından Türkiye'nin pek çok kentindeki imam hatip liseleri destek kampanyası başlattı.
Marmara AİHL ailesi olarak Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın çağrısına kulak verdiklerini belirten öğretmenler ve veliler, Üsküdar meydanda ve diğer noktalarda 30 ünite kan verdiklerini belirtti.
Marmara AİHL ailesi olarak Kızılay Bşk. Kerem Kınık beyin çağrısına kulak verdik, Üsküdar meydanda ve diğer noktalarda 30 ünite kan verdik. Düzce M. Akif İnan Hafız AİHL ve Antalya M. Celaleddin Ökten AİHL'ye meydan okuyoruz. @DuzceIhl @KepezImam @drkerem @Kizilay @yilmaznazif pic.twitter.com/GeW8FzMcTQ
Marmara AİHL ailesi olarak Kızılay Bşk. Kerem Kınık beyin çağrısına kulak verdik, Üsküdar meydanda ve diğer noktalarda 30 ünite kan verdik. Düzce M. Akif İnan Hafız AİHL ve Antalya M. Celaleddin Ökten AİHL'ye meydan okuyoruz. @DuzceIhl @KepezImam @drkerem @Kizilay @yilmaznazif pic.twitter.com/GeW8FzMcTQ— Marmara AİHL (@marmaraihl) May 1, 2020
Bu seferberliği bir meydan okuma kampanyasına döndürdüklerini belirten AİHL'li öğretmenler, "Düzce M. Akif İnan Hafız AİHL ve Antalya M. Celaleddin Ökten AİHL'ye meydan okuyoruz" ifadelerini kullandı.