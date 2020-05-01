İmam hatip liselerinden kan stokları kritik seviyeye düşen Kızılay'a destek kampanyası

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın "Kan stoklarımız kritik seviyelerin altında" açıklamasının ardından Türkiye'nin pek çok kentindeki imam hatip liseleri destek kampanyası başlattı.

Marmara AİHL ailesi olarak Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın çağrısına kulak verdiklerini belirten öğretmenler ve veliler, Üsküdar meydanda ve diğer noktalarda 30 ünite kan verdiklerini belirtti.

Marmara AİHL ailesi olarak Kızılay Bşk. Kerem Kınık beyin çağrısına kulak verdik, Üsküdar meydanda ve diğer noktalarda 30 ünite kan verdik. Düzce M. Akif İnan Hafız AİHL ve Antalya M. Celaleddin Ökten AİHL'ye meydan okuyoruz. @DuzceIhl @KepezImam @drkerem @Kizilay @yilmaznazif pic.twitter.com/GeW8FzMcTQ — Marmara AİHL (@marmaraihl) May 1, 2020

Bu seferberliği bir meydan okuma kampanyasına döndürdüklerini belirten AİHL'li öğretmenler, "Düzce M. Akif İnan Hafız AİHL ve Antalya M. Celaleddin Ökten AİHL'ye meydan okuyoruz" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:00 İmam hatip liseleri kan bağışı için birbirlerine meydan okudu: Bağış ve destekler artarak devam ediyor Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kan stoklarının koronavirüs nedeniyle kritik seviyelere düştüğünü ve kan bağışlarına ihtiyaç olduğunu açıklaması üzerine İmam hatip okulları Kızılay'a kan bağışı yapmak için birbirlerine meydan okumaya başladı. Paylaşılan videoda kan bağışında bulunan öğretmenlerin yanı sıra velilerinde bağışçı olacağı belirtildi. Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin başlattığı meydan okumaya, Düzce Mehmet Akif Hafız İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden cevap geldi. Kan bağışları ve meydan okumalara destek artarak devam ediyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:54 Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Kan stoklarımız kritik seviyelerin altında Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kan bağışı rakamlarının 30 binli rakamlarının altına düştüğünü ve günlük 5 bin ünite kana ihtiyaç olduğunu söyledi. BiP'te paylaş

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