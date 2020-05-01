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Hayat İmam hatip liselerinden kan stokları kritik seviyeye düşen Kızılaya destek kampanyası
AKTÜEL

İmam hatip liselerinden kan stokları kritik seviyeye düşen Kızılay'a destek kampanyası

İmam hatip okulları, kan stokları kritik seviyeye düşen Kızılay'a kan bağışı yapmak için birbirlerine meydan okumaya başladı. Marmara AİHL ailesi olarak Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın çağrısına kulak verdiklerini belirten öğretmenler ve veliler, Üsküdar meydanında ve diğer noktalarda 30 ünite kan verdiklerini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marmara AİHL öğrencileri 30 ünite kan bağışında bulunarak, Düzce M. Akif İnan Hafız AİHL ve Antalya M. Celaleddin Ökten AİHL'ye meydan okuduklarını söylediler.
Marmara AİHL öğrencileri 30 ünite kan bağışında bulunarak, Düzce M. Akif İnan Hafız AİHL ve Antalya M. Celaleddin Ökten AİHL'ye meydan okuduklarını söylediler.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın "Kan stoklarımız kritik seviyelerin altında" açıklamasının ardından Türkiye'nin pek çok kentindeki imam hatip liseleri destek kampanyası başlattı.

Marmara AİHL ailesi olarak Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın çağrısına kulak verdiklerini belirten öğretmenler ve veliler, Üsküdar meydanda ve diğer noktalarda 30 ünite kan verdiklerini belirtti.

Bu seferberliği bir meydan okuma kampanyasına döndürdüklerini belirten AİHL'li öğretmenler, "Düzce M. Akif İnan Hafız AİHL ve Antalya M. Celaleddin Ökten AİHL'ye meydan okuyoruz" ifadelerini kullandı.

İmam hatip liseleri kan bağışı için birbirlerine meydan okudu: Bağış ve destekler artarak devam ediyor
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İmam hatip liseleri kan bağışı için birbirlerine meydan okudu: Bağış ve destekler artarak devam ediyor
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kan stoklarının koronavirüs nedeniyle kritik seviyelere düştüğünü ve kan bağışlarına ihtiyaç olduğunu açıklaması üzerine İmam hatip okulları Kızılay'a kan bağışı yapmak için birbirlerine meydan okumaya başladı. Paylaşılan videoda kan bağışında bulunan öğretmenlerin yanı sıra velilerinde bağışçı olacağı belirtildi. Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin başlattığı meydan okumaya, Düzce Mehmet Akif Hafız İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden cevap geldi. Kan bağışları ve meydan okumalara destek artarak devam ediyor.


Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Kan stoklarımız kritik seviyelerin altında
OYNAT 00:54
Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Kan stoklarımız kritik seviyelerin altında
Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kan bağışı rakamlarının 30 binli rakamlarının altına düştüğünü ve günlük 5 bin ünite kana ihtiyaç olduğunu söyledi.

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