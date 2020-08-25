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İmamın 'kamet' bitmeden namaza başlaması caiz midir?

Kamet bitmeden imam namaza başlayabilir mi?

İmamın 'kamet' bitmeden namaza başlaması caiz midir? Namazların farz, vacip ve sünnetlerinin yanı sıra âdâbı da vardır. Peki kamet bitmeden imam namaza başlayabilir mi? Diyanetin kamet bitmeden imam namaza başlayabilir mi? sorusuna cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır.
Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır.

Kamet bitmeden imam namaza başlayabilir mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte Diyanetin bu soruya yanıtı...

  • Namazların farz, vacip ve sünnetlerinin yanı sıra âdâbı da vardır. İmam-ı A’zam’a göre cemaatle namaz kılmak üzere “Kad kâmeti’s-salât” yani “namaz başladı” denildiği anda imamın namaza başlaması, namazın âdâbındandır. İmam, bu hareketi ile müezzinin sözünü doğrulamış olur.
  • Fakat namaza kâmet bittikten sonra başlanılmasında da bir sakınca yoktur. Hatta İmam Ebû Yusuf ile diğer üç mezhep imamına göre, uygun olan budur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 177; Mehmed Zihni, Ni‘met-i İslam, s.304).

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