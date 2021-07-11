Hayat İneğin karnından çıkan iki buzağı da veterineri şoke etti Meslek hayatım boyunca ilk kez karşılaştım
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İneğin karnından çıkan iki buzağı da veterineri şoke etti: 'Meslek hayatım boyunca ilk kez karşılaştım'

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğum sancısı başlayan inek, bir gün önce anne sularını yutarak boğulan buzağı ile 2 ay önce karnında ölen iki buzağı dünyaya getirdi. Doğumu gerçekleştiren Muhammed Coduroğlu, meslek hayatı boyunca ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
İneğin karnından çıkan iki buzağı da veterineri şoke etti: Meslek hayatım boyunca ilk kez karşılaştım​
Sağdaki buzağı 2 ay önce soldaki buzağı ise bir gün önce anne karnında öldü.

İnebolu’nun Kabalar köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan R.K., hamile hayvanının rahatsızlanması üzerine veteriner hekim çağırdı. Veteriner hekim Muhammed Coduroğlu, yaptığı muayenenin ardından anne karnında 1 gün önce anne sularını yutarak boğulan buzağı ile 2 ay önce anne karnında ölmüş buzağı olduğunu tespit etti. Doğumun ardından buzağılar görenleri şaşkına çevirdi.

Altı ayak, iki kafa ve iki kuyrukla doğan buzağı şaşkınlığa neden oldu
GÜNDEM
Altı ayak, iki kafa ve iki kuyrukla doğan buzağı şaşkınlığa neden oldu

VETERİNER: İLK KEZ KARŞILAŞTIM

Veteriner hekim Muhammed Coduroğlu, "Sabah saat 05.00 sıralarında ineğin doğum yapacağı bilgisi geldi. ’Doğum ne zaman başladı?’ diye sorduğumuzda 1 gün önce ineğin sularının gelmeye başladığı söylendi. Siyah ve kahverengi renkte pis kokulu suların gelmeye başladığı anamnezi (hastanın öyküsü) alındı. Bizde hemen hayvanın bulunduğu bölgeye gittik. Hayvanın arkasında kuyruğunun dışarı çıktığı pozisyonun ters olduğu için doğum yapamadığını sahibine söyledik ve hemen hayvana müdahale ettik. Yaklaşık 1-10 dakikada doğum gerçekleşti.

GEÇ MÜDAHALE DİĞER BUZAĞIYI DA ÖLDÜRDÜ

Tekrar rahimi kontrol ettik. Kontrol sırasında rahimde bir tane daha yavru olduğunu tespit ettik. Müdahalede bulunarak o yavruyu da çıkardık. Ancak ilk doğan yavru buzağı 1 gün önce ölmüş, ikinci doğan yavru buzağı da 2 ay önce anne karnında ölmüş fakat diğer yavruyu hiçbir şekilde etkilememiş. Yetiştiricinin bize biraz geç haber vermesi sonucu sağlam olan diğer yavru da maalesef kanalda boğularak can vermiş. Yetiştiricimize geçmiş olsun diyoruz. Bu ayrıca benim meslek hayatımda ilk kez karşılaştığım bir durum oldu" dedi.

Kestirdiği ineğinden beş buzağı çıkınca hüngür hüngür ağladı
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İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk köyünde yaşayan Fatih Çakmak (35) isimli çiftçi, sabah saatlerinde ot vermek için ahıra gitti. Ahırda ineğinin çok şiştiğini ve hiçbir şekilde kalkamadığını gören Çakmak, merkeze giderek veterinerden önce ilaç aldı. İlacın hiçbir şekilde etki etmemesi üzerine ineğinin ölmesinden korkan Çakmak, tekrar merkeze giderek bu sefer kasabı köye getirdi.
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İneğini kesen Çakmak, ineğin karnından 5 tane buzağının çıktığını görünce çok şaşırdı.
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Bir süre yaşayan beşiz buzağıdan 4 tanesi ölünce, gözyaşlarına boğulan Çakmak, buzağıların başında hüngür hüngür ağladı.
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Adeta çocuklarını kaybetmiş gibi üzüldüğünü ifade eden Çakmak, “İneği keserek karnındaki yavruyu kurtaracağımızı düşündük. Karnından 5 tane buzağı çıktı ama 4’ü öldü. 1 tanesi de ölmek üzere. Bunların ölümü beni çok üzdü. Sanki canımdan parça gitti’’ dedi.
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Kardeşinin sadece bir ineğinin olduğunu anlatan Senar Çakmak ise mecbur kalıp kasabı getirdiklerini dile getirerek, “Karnında sadece bir buzağı olduğunu biliyorduk. Fazla buzağı olduğunu bilmiyorduk. İlk buzağıyı çıkarttık ardından 4 tane sırayla çıktı. Çıkarttığımızda hepsi sağdı. Akşama kadar 4 tanesi öldü ve sadece bir tane kalmış. Yetkilerden kedisine yardım istiyoruz” İfadelerini kullandı.
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Kestirdiği ineğinden beş buzağı çıkınca hüngür hüngür ağladı
Hakkari'de bir çiftçi karnı şişen ve hareket etmeyen ineğinin ölmesinden korkup kestirdi. Kesilen ineğin karnından 5 tane buzağının çıktığını görünce çok şaşıran çiftçi, gözyaşlarına boğularak buzağıların başında hüngür hüngür ağladı.


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