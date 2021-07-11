İneğin karnından çıkan iki buzağı da veterineri şoke etti: 'Meslek hayatım boyunca ilk kez karşılaştım'

İnebolu’nun Kabalar köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan R.K., hamile hayvanının rahatsızlanması üzerine veteriner hekim çağırdı. Veteriner hekim Muhammed Coduroğlu, yaptığı muayenenin ardından anne karnında 1 gün önce anne sularını yutarak boğulan buzağı ile 2 ay önce anne karnında ölmüş buzağı olduğunu tespit etti. Doğumun ardından buzağılar görenleri şaşkına çevirdi.

GÜNDEM Altı ayak, iki kafa ve iki kuyrukla doğan buzağı şaşkınlığa neden oldu

VETERİNER: İLK KEZ KARŞILAŞTIM

Veteriner hekim Muhammed Coduroğlu, "Sabah saat 05.00 sıralarında ineğin doğum yapacağı bilgisi geldi. ’Doğum ne zaman başladı?’ diye sorduğumuzda 1 gün önce ineğin sularının gelmeye başladığı söylendi. Siyah ve kahverengi renkte pis kokulu suların gelmeye başladığı anamnezi (hastanın öyküsü) alındı. Bizde hemen hayvanın bulunduğu bölgeye gittik. Hayvanın arkasında kuyruğunun dışarı çıktığı pozisyonun ters olduğu için doğum yapamadığını sahibine söyledik ve hemen hayvana müdahale ettik. Yaklaşık 1-10 dakikada doğum gerçekleşti.

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GEÇ MÜDAHALE DİĞER BUZAĞIYI DA ÖLDÜRDÜ

Tekrar rahimi kontrol ettik. Kontrol sırasında rahimde bir tane daha yavru olduğunu tespit ettik. Müdahalede bulunarak o yavruyu da çıkardık. Ancak ilk doğan yavru buzağı 1 gün önce ölmüş, ikinci doğan yavru buzağı da 2 ay önce anne karnında ölmüş fakat diğer yavruyu hiçbir şekilde etkilememiş. Yetiştiricinin bize biraz geç haber vermesi sonucu sağlam olan diğer yavru da maalesef kanalda boğularak can vermiş. Yetiştiricimize geçmiş olsun diyoruz. Bu ayrıca benim meslek hayatımda ilk kez karşılaştığım bir durum oldu" dedi.