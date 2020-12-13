İnek kazayla dama çıktı: AFAD'ın getirdiği vinçle indirildi​

Önceden 'müdürlüğü bıraktı hayvancılığa başladı' gibi haberler duyduğumda açıkçası yadırgardım, tuhafıma giderdi. Şimdi ben de idareciliği bıraktım bu işe başladım. Aslında benim akrabalarım da tavuk bakan bile yok. Benim hayvancılık yapacağımı duyan yakınlarımda şaşırdı ama ben kararımdan dönmedim çok mutluyum dedi.