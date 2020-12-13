Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat İnek kazayla dama çıktı AFADın getirdiği vinçle indirildi
AKTÜEL

İnek kazayla dama çıktı: AFAD'ın getirdiği vinçle indirildi​

İnek kazayla dama çıktı: AFAD'ın getirdiği vinçle indirildi

Aksaray’da bir evin damına çıkan inek, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından vinçle aşağı indirildi.

Haber Merkezi İHA
AFAD ekipleri, sahibinin indiremediği ineğin yardımına koştu.
AFAD ekipleri, sahibinin indiremediği ineğin yardımına koştu.

Aksaray'da Dursun Uslu’ya ait inek tek katlı kerpiç evin damına çıktı. İneğin damda olduğunu fark eden ev sahibi, hayvanı indirmek için uğraş verse de başarılı olamayınca Aksaray AFAD Müdürlüğünden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese giden AFAD ekipleri, halatla bağladıkları hayvanı vinç yardımıyla damdan aşağıya indirdi. Hayvan sahibi AFAD ekibine teşekkür etti.

Karaman'da inanılmaz olay: Pencereden baktı bir gözünü kaybetti
GÜNDEM
Karaman'da inanılmaz olay: Pencereden baktı bir gözünü kaybetti

Köpekler evin bahçesindeki 3 koyunu telef etti
GÜNDEM
Köpekler evin bahçesindeki 3 koyunu telef etti

Müdürlüğü bıraktı hayvancılığa başladı: Çok kar ettiğini söyleyen besici gençlere tavsiyede bulundu
FOTOĞRAF 8
Title
Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan Mehmet Yaşar Telatar (52), 12 yıl özel bir çay fabrikasında müdür olarak çalıştı. Emekliliğe ayrılan Telatar, hayalini kurduğu besiciliğe başladı.
Title
Küçük ve büyükbaş alarak besicilik yapmaya başlayan Telatar, yazları yaylada kışları ise ilçede kalıyor. Çiftlik kuran ve bine yakın küçükbaş, 50'ye yakın da büyükbaşın bakımını yapan Telatar, satışlarından gelir elde ediyor.
Title
12 yıl özel bir fabrikada müdürlük yaptığını anlatan Telatar, Yoruldum, bunaldım emekliliğimin dolduğu gün ayrıldım. Şimdi de o fabrikanın yanında hayvancılık yapıyorum. Severek yapıyorum, herkese de tavsiye ediyorum. Bu işle uğraşan hasta olmaz, strese girmez, sağlıklı bir hayat sürer.
Title
Önceden 'müdürlüğü bıraktı hayvancılığa başladı' gibi haberler duyduğumda açıkçası yadırgardım, tuhafıma giderdi. Şimdi ben de idareciliği bıraktım bu işe başladım. Aslında benim akrabalarım da tavuk bakan bile yok. Benim hayvancılık yapacağımı duyan yakınlarımda şaşırdı ama ben kararımdan dönmedim çok mutluyum dedi.
Title
Kendine rahat ve beyin dinlendirici bir iş seçtiğini söyleyen Telatar, Başladıktan sonra gençleştim ve sağlığıma kavuştum. Sevdiğiniz işi yapın, sevmediğiniz iş sizi strese sokar, yorar. Özellikle gençlere sesleniyorum bu işi yapsınlar, gayet karlı bir iş diye konuştu.
Title
Title
Title
Müdürlüğü bıraktı hayvancılığa başladı: Çok kar ettiğini söyleyen besici gençlere tavsiyede bulundu
Rize'de özel bir işletmede müdür olarak görev yapan Mehmet Yaşar Telatar, emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı. Çiftlik kuran ve 1000'e yakın küçükbaş, 50'ye yakın da büyükbaş alan Telatar, "Özellikle gençlere sesleniyorum bu işi yapsınlar, gayet karlı bir iş" dedi.


Abone Ol Google News
Rusların unutturmak istediği Milli Şairlerimiz

Rusların unutturmak istediği Milli Şairlerimiz

Türk milliyetçisi diye kurşuna dizildiler. Naaşları denize atıldı.
Kaçırılan kızına kavuştu

Kaçırılan kızına kavuştu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası büyük sevinç yaşadı.
Paşinyan: Ordumuz Rus yapımı sistemler çalışmadığı için hedef oldu

Kıraathanede<br>romantik anlar

Kıraathanede
romantik anlar

Polise yakalanmamak için mum ışığında kumar oynadılar.

24 saati 800 lira!

24 saati 800 lira!

Refakatçi borsası:Taburcu oluncaya kadar çıkmamız yasak...

Teröristlere <br>göz açtırılmıyor

Teröristlere
göz açtırılmıyor

​Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi.
Birbirlerine girdiler!

Birbirlerine girdiler!

​Washington sokakları karıştı.
Meteoroloji tek tek uyardı

Meteoroloji tek tek uyardı

Yurt genelinde yağış ve fırtına etkili olacak.
'Dünyada böyle bir ekip yok'

'Dünyada böyle bir ekip yok'

Uzmanlar, koronavirüs dedektifliği yapan filyasyon ekiplerini anlattı.
CHP'de yeni <br>taciz iddiası

CHP'de yeni
taciz iddiası

​CHP Konya il başkanı hakkında soruşturma başlatıldı.
Müdürlüğü bıraktı<br>besiciliğe başladı<br>

Müdürlüğü bıraktı
besiciliğe başladı

​'Özellikle gençlere sesleniyorum gayet karlı bir iş'
Mülakatla yönetime

Mülakatla yönetime

​AK Parti'de yeni dönem.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.