Hayat İngiliz Tıp Birliğinden Türk bilim insanı Bülent Göreneke ödül
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İngiliz Tıp Birliğinden Türk bilim insanı Bülent Görenek'e ödül

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, "Avrupa Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Tıp" kaynak kitabına katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.

Haber Merkezi AA
Prof. Dr. Bülent Görenek
Prof. Dr. Bülent Görenek

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, İngiliz Tıp Birliği tarafından ödüle layık bulundu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Görenek, "Avrupa Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Tıp" kaynak kitabının hazırlanmasında görev aldı.

İngiliz Tıp Birliği, Prof. Dr. Görenek'e bu kitabın hazırlanmasındaki katkısı dolayısıyla belgeyle ödüllendirildi.

Açıklamada, kalp hastalıklarının güncel tanı ve tedavileri hakkında kaynak kitap niteliğinde olan ve Avrupa'nın saygın yayınevlerinden Oxford Yayınevi tarafından basılan kitabın, İngiltere'de "Yılın en iyi kardiyoloji kitabı" seçildiği ifade edildi.

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Kimya dalında Nobel Ödülünü kazanan Türk bilim adamı Aziz Sancar, ödülünü İsveç Kralı 16'ncı Gustaf'ın elinden aldı. Çalışmalarını ABD'de sürdüren Mardin doğumlu genetik bilimci Prof. Dr. Aziz Sancar, bu yılki Nobel Kimya Ödülü'nü İsveçli Tomas Lindahl ve ABD'li Paul Modrich ile paylaştı.


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