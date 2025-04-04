İngilizlerin tercih ettiği bu duş yöntemi su tüketimini ciddi oranda azaltıyor

İngiliz uzman Wilson, su tüketimini düşürmenin ve faturaları hafifletmenin püf noktalarını paylaştı. Özellikle duş alırken buna dikkat edin…
Özellikle yaz aylarında artan su tüketimiyle birlikte maliyetler de yükseliyor.
Ancak İngiliz bir uzman, su faturalarını düşürmenin aslında oldukça basit olduğunu söylüyor.
Özellikle yazın artan su kullanımına karşı etkili çözümler sunan Wilson, günlük alışkanlıklarda yapılacak küçük değişikliklerin büyük fark meydana getireceğini vurguladı.
Su faturası yarı yarıya düşecek
Wilson, küçük değişikliklerle büyük fark meydana getirmenin mümkün olduğunu belirterek, su kaçaklarını düzenli kontrol etmenin önemini vurguluyor.
Ayrıca daha verimli bir duş başlığı seçmenin ve daha kısa sürede duş almanın tasarruf sağladığını belirtiyor. İşte su faturasını düşürecek ipuçları:
Lavabo, küvet ve makinelerin altındaki sızıntıları onarın.
Damlayan muslukları göz ardı etmeyin; contaları düzenli olarak kontrol edin.
Su akışını düzenleyen başlıklarla daha az su harcayın.
Gereksiz yere güçlü sifon kullanmayın.
Bitki sulamada ve temizlikte yağmur suyunu kullanın.
Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam doluyken çalıştırın.
Su ısıtıcıları ve küvetleri fazla doldurmayın.