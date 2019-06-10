Hayat İnönü Üniversitesi karaciğer nakliyle Guinness yolunda
GENEL SAĞLIK

İnönü Üniversitesi karaciğer nakliyle Guinness yolunda

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, karaciğer naklinde gösterdiği başarılı çalışmalar sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi AA
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 12 Haziran çarşamba günü önemli ameliyatlar serisi gerçekleştireceklerini söyledi.

Turgut Özal Tıp Merkezinde 2002 yılından bu yana 2 bin 500'ün üzerinde karaciğer nakli yaptıklarını aktaran Kızılay, 2011'de Karaciğer Enstitüsü'nün kurulduğunu, 2016 yılında ise 152 yataklı Karaciğer Nakil Hastanesi'nin açıldığını dile getirdi. Kızılay, hastanenin şu anda yüzde 80 kapasiteyle hizmet verdiğini bildirdi.

Geçen yıl 272 karaciğer nakli yaptıklarını ifade eden Kızılay, şunları kaydetti:

"Bu ameliyatlar yüzde 89 başarıyla tamamlandı. Liderliğini Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın yaptığı karaciğer nakil ekibimiz geniş bir aile. Geçen yıl haziran ayında eş zamanlı olarak, 3 karaciğer naklini Sezai Yılmaz'ın başkanlığındaki ekibimiz başarıyla gerçekleştirdi. Yurt dışından gelen hocaların nezaretinde aynı anda 3 vericiden alınan karaciğerler 3 alıcıya nakledildi. Bu haziranda da canlıdan canlıya 5 karaciğer naklini aynı anda gerçekleştirmek üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Sağlık İl Müdürü, noter ve uluslararası şahitler huzurunda ameliyatları gerçekleştireceğiz. Uluslararası şahitliğimizi de ABD'deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre ile Azerbaycan Tıp Üniversitesi Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Nuru Bayramov hocalarımız yapacak."

Bu yıl 100'ün üzerinde nakil yapıldı

Prof. Dr. Kızılay, eş zamanlı ameliyatlarla hastanenin acil durumlardaki kapasitesinin de sınanacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

REKLAM
  • "5 karaciğer naklini aynı anda yapabilecek kadar, doktor, hemşire, sağlık personeli ile fiziki kapasiteye sahip olduğumuzu dünyaya göstermeyi amaçlıyoruz. 5 karaciğer nakli, 10 ameliyatın aynı anda yapılması demek. 10 cerrahi ekip aynı anda ameliyat yapacak. Bu kadar cerrahi ekibi çıkaracak kapasitede olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu yılın ilk 5 ayında ekibimiz 100'ün üzerinde karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdi. Yapacağımız 5 eş zamanlı nakil ile Karaciğer Nakil Hastanemizin kapasitesini dünyaya kanıtlamak ve Guinness'e başvurarak, kayda geçirmeyi amaçlıyoruz.
  • Dünyada bizim kapasitemizde başka bir merkezin olmadığı konusundan iddialıyız. Canlıdan canlıya karaciğer nakli yapan, fiziki kapasite, insan kaynağı itibariyle bu büyüklükte bir ekibe dünyada başka bir merkezin sahip olmadığı konusunda iddialıyız. Kendimizi bu konuda ülkeye ve dünyaya göstermek amacındayız. 5 vericili karaciğer nakli ameliyatlarının amacı bu."

Parmaklarını yemesi engellenemiyor
HAYAT
Parmaklarını yemesi engellenemiyor

Hastalığına karşı tavukla önlem alıyorlar
HAYAT
Hastalığına karşı tavukla önlem alıyorlar
Pençede PKKya bir darbe daha

Pençe'de PKK'ya bir darbe daha

​Bakanlık açıkladı: Hepsi tek tek tespit edilerek imha edildi.
Konumunu kaybedebilir

Konumunu kaybedebilir

Ünlü analistten dolarla ilgili çok çarpıcı çıkış.
Moderatörü, tarihi ve saati belli oldu

Moderatörü, tarihi ve saati belli oldu

TV kanalında değil bir stüdyoda olacak.
30 dolara düşebilir

30 dolara düşebilir

​Her şey yılın ikinci yarısında neler yaşanacağına bağlı
Camiye çirkin saldırı

Camiye çirkin saldırı

Almanya'da Rahman Camisi'nde 50 Kur'an-ı Kerim yırtıldı.
'Morallerini <br>yüksek tutsunlar'

'Morallerini
yüksek tutsunlar'

Erdoğan'dan TFF Başkanına 'İzlanda' telefonu.
İzlanda'ya Milli Takım notası

İzlanda'ya Milli Takım notası

Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla nota verilecek.
İzlanda'ya gidiyor

İzlanda'ya gidiyor

Spor Bakanı, millilere İzlanda'da destek verecek.

Hedefler vuruldu

Hedefler vuruldu

​Pençe Harekatı'nda PKK'ye bir darbe daha.
10 milyon başvuru

10 milyon başvuru

İkinci kez uzatılan süre 15 Haziran'da sona eriyor.
Gazeteci değilmiş

Gazeteci değilmiş

​Küstah İzlandalı hakkında açıklama geldi.
New York'ta bu yaz<br>her yer kırmızı beyaz

New York'ta bu yaz
her yer kırmızı beyaz

​Amerika Türk Günü coşkuyla kutlandı.
29 şehidin<br>faili öldürüldü

29 şehidin
faili öldürüldü

Bakanlık, ​Lice'de öldürülen teröristle ilgili bilgileri paylaştı.
53 ile uyarı

53 ile uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Tatil yollarında<br>86 can kaybı

Tatil yollarında
86 can kaybı

İçişleri Bakanlığı trafikteki bilançoyu açıkladı.
Yine bildik görüntüler

Yine bildik görüntüler

Yaptıkları drifti kameraya almaktan utanmadılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.