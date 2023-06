'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay: Bulduğu 640 bin TL’lik çeki sahibine ulaştırmak için dedektif gibi iz sürdü

Cüzdanına kavuşan Durdane Yaman, arkadaşıyla birlikte Pazar akşamı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi nedeniyle kutlama turuna çıktıklarını, Cumhuriyet Meydanı’ndan dönerken İmam Hatip Lisesi kavşağına geldiğinde cüzdanının olmadığını fark ettiğini belirterek, “O an dünya başına yıkıldı. Cüzdanda 30 yıllık evliliğimizdeki tüm birikimimiz olan 640 bin liralık çek vardı. Ölseydim daha iyi olurdu diye düşündüm. Bugün akşam gelen telefon bana dünyayı yeniden verdi. Cüzdanımı kardeşim bulmuş ve bize ulaşıp teslim etti. Şu an mutluluğumu anlatamam. Artık Özhan bizim kardeşimiz. Allah ondan razı olsun. Her zaman Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diye dua ederdim. Allah’ım duamı kabul etti. Bugün gördüm ki insanlık ölmemiş” diye konuştu.