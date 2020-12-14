​Instagram 'Bismillah' fotoğrafını neden sansürledi?

Instagram'da ilginç bir sansür olayı yaşandı. 'Suleninevii' isimli Instagram kullanıcısı 'Bismillah' yazılı bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf kısa süre içerisinde Instagram tarafından, 'asılsız içerik' uyarısıyla sansürlendi. Ancak, gerekçe gösterilen uyarıdaki içerik ile bahse konu fotoğrafın farklı oluşu sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı. Instagram, resmen Endonezya medyasında yayınlanan ve Instagram'ın teyit ortakları tarafından yalanlanan bir haberi gerekçe göstererek bir alakasız bir fotoğrafı sansürlemiş oldu.

PEKİ, SEBEBİ NE?

Instagram'ı da bünyesinde barındıran Facebook'un, birçok ülkede teyit ortakları bulunur. Bu ortakların yalanladığı içerikler, Facebook için de 'gerçeği yansıtmıyor' olarak algılanır ve bu içeriği paylaşan kullanıcılara, 'yanıltıcı içerik' uyarısı gider. Bu şekilde gönderi sansürlenir, ya da yayından kaldırılır. Endonezya medyasında yalanlanan bir haber gerekçe gösterilerek, alakasız bir fotoğrafın kaldırılmasının sebebi 'içerik benzerliğinden' kaynaklanabilir. Yani, yalanlanan haber içeriğindeki bir veya bir çok kelimenin, paylaşılan gönderiyle benzeşmesi buna sebep olabilir. Diğer bir ihtimal ise, 'hak sahibi şikayetinden' kaynaklanabilir. Instagram kullanıcısının paylaştığı fotoğrafın, kullanım hakkı sahibi, şikayet için 'yanıltıcı içerik' yöntemini seçmiş olabilir.

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Endonezya medyasında yalanlanan bir haber gerekçe gösterilerek, alakasız bir fotoğrafın kaldırılmasının sebebi 'içerik benzerliğinden' kaynaklanabilir

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