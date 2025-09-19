Instagram'a gelen mesajla öğrendi: Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın imzasını taklit ederek sertifika dağıttılar

Hünal, "Mecidiyeköy'de eğitim verdiğim bir ajans benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış. Bunu Instagram'dan bana teşekkür mesajıyla sertifikayı benimle paylaşan öğrencilerden öğrendim. O yüzden şikayetçi olmak zorunda kaldım. Benim için üzücü durum çünkü verdiğim eğitimlere özen gösteriyorum. Bu şekilde öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü." dedi.