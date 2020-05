Instagram’ı en çok kullanan altıncı ülkeyiz: Koranavirüs günlerinde en çok Facebook, Youtube ve WhatsApp tercih edildi

COVID-19 salgınının beraberinde getirdiği yeni yaşam düzenine uyum süreci insanların günlük rutinlerini ve alışkanlıklarını değiştirdi. Salgın nedeniyle eve kapanmak zorunda kalan insanlar, bilgi almak, işlerini sürdürmek ve sosyalleşmek için sosyal medyayı daha yoğun kullanmaya başladı.

We Are Social’ın Ocak-Nisan aylarını kapsayan raporuna göre, sosyal medyayı aktif kullananların sayısı 3,81 milyarı bulurken, dünya nüfusunun yüzde 49’unun sosyal medya kullanıcısı olduğu belirlendi. Bu oran, 2019 Ocak We Are Social raporunda yüzde 42 seviyesindeydi.

2,5 milyar kullanıcısı ile Facebook’un tahtı sallanmadı

Son haftalarda evden çalışmanın ve sokağa çıkma yasaklarının artması ile sosyal medya kullanımında ciddi oranda artış oldu. We Are Social’ın raporuna göre, 2,5 milyar aktif kullanıcıya sahip Facebook, en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya mecrası olurken, YouTube ve WhatsApp kullanan 2 milyar kullanıcı mevcut. WeChat’in bir milyar kullanıcıya, son zamanlarda popülerleşen platform TikTok’un ise 800 milyon kullanıcıya ulaştığı görülüyor.

Twitter’da yedinci sıradayız

Türkiye, Instagram ve Twitter’daki kullanıcı sayısı yoğunluğu açısından dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Rapora göre son bir yılda Türkiye’de Instagram kullananların sayısı yüzde 3 artarak 39 milyona ulaştı. Nisan 2020 itibariyle dünyada en çok Instagram kullanıcısının olduğu altıncı ülkeyiz. Twitter kullanıcı sayısı ise yüzde 16 artarak 13,6 milyon oldu. En çok Twitter kullanıcısının olduğu ülkelere bakıldığında Türkiye’nin yedinci sırada olduğu görülüyor.

Dijital pazarlamaya ara veren kaybedecek, hiç başlamayan ayakta kalamayacak

Şirketler açısından sosyal medyanın müşteri ilişkilerini sürdürmede geldiği kritik noktaya değinen Google SMB Premier Partneri EG Bilişim Teknolojileri’nin CEO’su Gökhan Bülbül, “Sosyal medyanın gücünü daha iyi anladığımız bir dönemden geçiyoruz. Pandemi sürecinde sosyal medya insanları hiç olmadığı kadar ulaşılabilir kılıyor. Salgın döneminde dijital pazarlamaya ve iletişime ara veren şirketler, bu dönem sona erdiğinde müşterileri ile aynı iletişimi kurmakta zorlanabilir. Bu nedenle şirketlerin iletişime devam etmeleri, dijital pazarlama stratejilerini geliştirmeleri ve daha çok ‘biz buradayız’ demeleri gereken bir dönemdeyiz” dedi.

FOTOĞRAF 12 Oruç tutan kişiler için beslenme alışkanlıklarının değiştiği ramazan ayında sağlıklı beslenmek daha da önemli hale geliyor. Peki hangi sıvıları tüketmeliyiz? Hangi yiyecekleri soframıza dahil etmeliyiz? İşte ramazanda sağlığınıza sağlık katacak o besinleri sizler için derledik. Bulgur: Demir, fosfor, potasyum, kalsiyum, demir, bakır, çinko, magnezyum, posa ve B grubu vitaminlerini içerir. Vücudumuz için enerji üretiminde yer alır. Ramazan döneminde kan şekerini hızla yükselten basit karbonhidratlar yerine, vitamin ve mineraller açısından oldukça kıymetli kompleks karbonhidrat olan bulgur tercih edilmeli. Pirinç ve makarnaya göre besleyici değeri yüksektir. Ramazan döneminde uzun süre aç kalındığından glisemik indeksi çok yüksek olmadığı için kan şekerini hızla yükseltmeyen bulguru daha çok tercih etmeliyiz. Lif içeriğinden dolayı hazmı kolaylaştırır. Bağırsakların geç çalışmasını önleyerek sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. İçerdiği B grubu vitaminlerinden dolayı sinir sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Besleyici değeri makarna ve pirince göre daha yüksektir. Cilt sağlığı için de önemli bir besin kaynağıdır. Kabak: 100 gram kabağın ortalama %90-92’si sudur. Sindirimi oldukça kolay ve hafif bir sebze olması nedeniyle diyet yapanların gözdesidir. İçeriğinde potasyum, fosfor, demir, kalsiyum, posa, A ve C vitamini vardır. İçerdiği liften dolayı mükemmel bir sebzedir. Ramazan ayında tembelleşen bağırsakların çalışmasını düzenleyerek kabızlık problemini giderir. Basur şikâyetlerini de en aza indirger. Sindirimi ve hazmı kolay olduğu için sindirim sistemini düzenler. Kansere yakalanma riskini azaltır. Yüksek kan şekeri ve tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Enginar: Enginarın sağlığımıza yarattığı faydaları artık herkes biliyor. 100 gram enginarın yaklaşık 85 gramı sudur ve yaklaşık 50 kalori içerir. Bu yüzden zayıflama diyetlerinin de baş tacıdır. Besin ögeleri bakımından lif, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, A-C ve B1 vitaminlerini içerir. Lif oranı yüksek olduğu için hem bağırsakların çalışmasını sağlar hem de uzun süre tok tutar. Karaciğer, safra kesesi, böbrekler ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Hazımsızlık ve diğer sindirim sistemi hastalıklarının azalmasına neden olur. Diüretik etkisi vardır. Vücuttan toksik maddelerin atılmasını sağlar. Antioksidan oranı yüksek olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterol üzerine olumlu etkileri vardır. Bu dönemde taze ulaşabildiğimiz enginarı isterseniz haşlayıp salatalara ilave ederek, isterseniz zeytinyağlı yemeğini ya da zeytinyağlı dolmasını yaparak tüketebilirsiniz. Yumurta: Yeterli ve dengeli beslenmede vücuda gerekli olan besin ögelerinin neredeyse tamamını vermesi nedeniyle mükemmel bir besindir. Yumurtanın içindeki protein sindirildikten sonra vücut proteinine dönüşerek vücut yapılarında kullanılır. Bu yüzden anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağıdır ve örnek protein olarak nitelendirilir. Yumurta proteini vücutta üretilmeyen ve mutlaka dışarıdan besinlerle alınması gereken esansiyel amino asitleri de içerir. Yumurta yağı doymuş ve doymamış yağ asitlerinden oluşur. Bu da sinir hücreleri için önemlidir. Yumurta sarısı doğal kolesterol içerirken beyazında kolesterol bulunmaz. Yumurta vitamin ve mineral açısından da çok zengindir. Yumurta sarısında A, D, E ve B grubu vitaminleri, yüksek oranda fosfor, kalsiyum, demir, bakır, çinko mineralleri bulunurken yumurta beyazında ise B3 vitamini, potasyum, magnezyum vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur. Göz sağlığı, kas kemik yapısı, kan üretimi için baş mükemmel bir besindir. Yumurta örnek protein kaynağı olması nedeniyle bebek ve çocuklarda fiziksel ve zihinsel gelişimi olumlu yönde etkiliyor. Protein içeriği yüksek olduğundan dolayı doygunluk hissi artar, tokluk süresi uzar. Bu nedenle sahurda tüketebileceğimiz en önemli protein kaynaklarından biridir. Semizotu: Havaların ısınmasıyla birlikte hayatımıza giren semizotunun 100 gramının yaklaşık 92 gramı sudan oluşur ve sadece 32 kaloridir. İçeriğinde demir, kalsiyum, A vitamini, C vitamini, B grubu vitaminleri ve omega 3 yağ asitlerini içerir. Omega 3 içerdiğinden dolayı kalp damar sağlığını koruyucu etki gösterir. Yüksek lif içeriği ile bağırsak tembelliğini azaltır. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde yorgunluk ve halsizliğe iyi gelir. Düşük kalorili olduğundan formda kalmaya yardımcı olur. Glisemik indeksi düşük olduğundan kan şekerini dengeler. İçerdiği A vitamininden dolayı göz ve cilt yapısı için önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Semizotunu yemek, çorba, salata ve yoğurtlu olarak tüketilebilir. Su: Su vücudumuzun yaşam ve enerji kaynağıdır. Su hayati fonksiyonların devam etmesi, vücut ısısının korunması, besinlerin sindirilmesi, vücudumuzdaki atık maddelerin uzaklaştırılması, odaklanma ve konsantrasyonun arttırmada, metabolizma hızını arttırmada, birçok hastalık riskini azaltmada, ruh halini canlandırmada, kan dolaşımı ve daha sağlıklı bir cilt için hayati öneme sahiptir. Ramazan ayında vücudun sıvı ihtiyacı daha da artmaktadır. Yaz mevsiminde oruç tutulan sürenin fazla olması nedeniyle vücudun kaybettiği suyu karşılaması oldukça önemlidir. İftarda az su içerek oruç açılmalı, yemek sonrası ve sahur zaman diliminde vücudun ihtiyacı olan su dengeli bir şekilde tüketilmelidir. İftar ve sahurda suya alternatif olarak sıvı alımını arttırmak için doğru besinler tercih edilmeli. İftarda ayran, cacık, şekersiz hoşaf ve komposto gibi ara öğünlerde de su oranı yüksek meyveleri tercih etmek günlük sıvı ihtiyacını karşılamada yardımcı olur. Günlük 2-2,5 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Kefir: Yoğurt gibi mayalanma usulü yapılan kefire gençlik iksiri de diyebiliriz. Kafkasya da yıllardır tüketilen kefir doğal probiyotik bir üründür. Kefirin faydaları saymakla bitmezken ramazan sofralarında da eksik etmemekte fayda vardır. Birden çok besin ögesinden zengin olmakla birlikte öne çıkmasını sağlayan özelliği bağırsak dostu bir içecek olmasıdır. Kefirdeki yararlı bakteriler yoğurda göre daha fazladır. Kefirin içindeki canlı organizmalar bağırsaklarımızda bulunan yararlı bakterilerdir. Bu faydalı bakteriler bağırsaktaki zararlı bakterilerin çoğalmasını önleyerek bağışıklık sisteminin güçlenmesine neden olur. Kabızlık ve ishal gibi bağırsak hastalıklarına iyi gelir. Mide hastalıklarına karşı da koruyucudur. Osteoporoz riskini azaltabileceğine dair çalışmalar vardır. Bağışıklığı güçlendirdiği için ramazanda halsizlik ve yorgunluk durumunu önler. Kefir kalsiyum ve protein deposu olduğu için tok tutucu özelliği de vardır. Komposto: Ramazanda uzun süre aç kaldığımız için ve sıcak havanında etkisiyle vücudumuzda su kaybı oluşur. Kaybolan sıvı miktarını yerine koymak için şekersiz komposto tüketimi bizim için mükemmel bir sağlıklı seçimdir. Kuru meyveler kan şekerinin belli bir seviyede kalmasını sağlayan, sindirimi ve emilimi uzun süren kompleks karbonhidratlardır. Aynı zamanda lif içeriğinden dolayı bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlayarak kabızlık sorunu için Ramazan döneminde tercih edeceğiniz sağlıklı bir seçimdir. Kuru kayısı yerine kuru üzüm veya kuru erik kullanarak da yapılabilir. Önerilen daha çok şekersiz yapılmasıdır; ancak çok az şeker ilavesi yaparak da tüketilebilir. Sodalı Ayran: Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte vücudun mineral dengesini korumak ve gün içerisinde kaybedilen sıvı miktarı ile birlikte mineralleri de geri kazanmak için maden suyu tüketimi sağlık için önemlidir. Sindirim sistemine yardımcı olmasından dolayı iftar sofralarında ya da iftar ile sahur arasında tüketilebilir. Ayranın da tok tutma özelliğinden dolayı oruç tutanlar için önemli bir seçenektir. Ayran kişinin ihtiyacı olan vitamin, mineral, protein ve diğer besin öğelerinin de vücuda alınmasını sağlar. Ayran süte göre daha az laktoz içerdiğinden hassas insanlarda şişkinlik sorununa yol açmaz. İftar sofralarında gazlı ve kalorili içecekler yerine sodalı ayran tüketmeleri daha sağlıklı bir seçenek olarak tüketilebilir. Ancak yüksek tansiyon ve böbrek hastaları maden suyu tüketirken dikkat etmelilerdir. Bitki Çayları: Ramazanda gün boyu açlık sonrası iftarda yemeklere fazla yüklenmenin sıklıkla mide problemlerine ve hazımsızlığa neden olduğu bilinir. İftardan sonra 1 bardak rezene çayının tüketilmesi sindirime yardımcı olmakla birlikte, midedeki gerginlik ve ekşime gibi şikâyetlerin giderilmesini sağlar. Ramazan ayında oruç tutanlar için yararlı olabilecek bitki çaylarından bir diğeri de papatya çayıdır. Papatya çayının şişkinlik, gaz şikâyetlerini giderici olduğu ve sindirime yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Papatya çayının ayrıca sinir sistemi üzerine yatıştırıcı etkisi olduğundan iftar sonrası ve sahurda tercih edilebilecek bitki çayları arasındadır. Bitki çaylarını demlerken en uygun yöntem bitkiler üzerine kaynar su döküp 10 dakika kadar demlemektir. Ramazanda sağlığınıza sağlık katacak 10 besin Oruç tutan kişiler için beslenme alışkanlıklarının değiştiği ramazan ayında sağlıklı beslenmek daha da önemli hale geliyor. Günlük almamız gereken protein, vitamin, mineral ve enerji ihtiyacımızı karşılamak için bu ayda hangi besinlerin tüketilmesi gerektiği ile ilgili bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Yavuz “Her zaman uygulamamız gereken yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarımızı ramazanda da sürdürmeliyiz.” diyor. Peki hangi sıvıları tüketmeliyiz? FOTOĞRAF 12 Fiziksel mesafenin daha önemli olduğu bugünlerde, hijyen, kolaylık ve hız gibi özellikler temassız ödeme işlemlerin de cazibesini artırdı. Mastercard tarafından 19 ülkede 17 bini aşkın kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, temel ihtiyaç alışverişlerinde temassız ödemeyi tercih edenlerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. Şubat, Mart döneminde her 10 kişiden 8’i temassız ödemeyi tercih ederken, bu dönemde süpermarket kasalarında gerçekleştirilen temassız işlemler, tüm kartlı ödemelere göre iki kat daha fazla arttı. Sağlığını korumak amacıya sosyal izolasyon kurallarına uyan tüketiciler, ödeme işlemini de en hızlı ve mümkün olan en az temasla bitirmek istiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 46’sı temassız özellikli kartlarını cüzdanlarının en üstüne taşıdığını belirtirken, 35 yaş altında bu oran yüzde 52’lere kadar çıkıyor. Nakit paralardaki hijyen endişelerine bağlı olarak, kartlı ödemelerde hacim artmaya devam ediyor. Bu artışta ödeme işleminin hızlı şekilde tamamlanması da etkili oluyor. Araştırmaya katılanların yüzde 82’si, temassız ödemenin 10 kat daha hızlı tamamlandığı ve böylece mağazalardan daha hızlı çıkmaya imkan verdiği görüşünde. Mastercard verilerine göre, temassız ödemeler 2020 yılının ilk çeyreğinde küresel bazda yüzde 40 oranında artış gösterdi. Temassız alışverişlerin yüzde 80’ini 25 Amerikan Doları (yaklaşık 175 TL) altındaki işlemler oluşturuyor, bu rakam aslında nakitle ödenecek miktarların temassız ödeme ile yapıldığını gösteriyor. Türkiye’de ise temassız ödemelerde 250 TL’ye kadarlık alışverişler şifresiz bir şekilde hızlıca tamamlanabiliyor. Coğrafi dağılıma bakıldığında; Şubat-Mart aylarında Asya-Pasifik ülkelerindeki market alışverişlerinde temassız ödemeler temaslı işlemlere göre 2,5 kat fazla artarken, 2019’un son çeyreğine oranla ise 4 kattan fazla yükseldi. Ortadoğu ve Afrika genelinde, temassız işlemler, diğer ödeme yöntemlerinde göre yine 4 kat fazla büyürken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Mart ayında yapılan temassız ödemeler hem bir yıl öncesine göre toplam işlem sayısında,hem de yüzyüze alışverişlerde yüzde 100’den fazla büyüdü. ABD’de de Mart ayında yapılan işlemler özelinde, bir yıl öncesine göre yüzde 100’ü aşkın artış görülen ülkeler arasında yer aldı. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan “Temassız işlemler özellikle yüzyüze işlemlerde tüketicilere daha hijyenik, hızlı ve güvenli bir ödeme olanağı sunarken, bugünlerde öne çıkan fiziksel mesafenin de korunmasına imkan veriyor. Zamanlaması farklı olsa da dünyada genelinde tüketicilerde aynı eğilimleri görüyoruz. Türkiye’de de marketlerde kredi kartlı alışverişlerde, tüketicilerin yüzde 60’tan fazlası temassız ödemeyi tercih ediyor. Bu dönemde ivmelenen temassız ödeme alışkanlığının bundan sonraki dönemde de artmasını bekliyoruz. Temassız işlemlerin yakın zamanda toplu taşıma, perakende ve akaryakıt gibi pek çok alana yayılacağını öngörüyoruz” diye konuştu. İki ayda dört kat büyüdü: Dünyada 10 kişiden 8’inin tercihi oldu Sosyal izolasyon ve fiziksel mesafedeki hassasiyet, süpermarket kasalarına da yansıdı. Dünya genelinde 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ettiğini söylerken, bazı ülkelerde temassız işlemler iki ayda dört kattan fazla büyüdü BiP'te paylaş

