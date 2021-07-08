Hayat İnternetten bin 800 liralık alışveriş yapan adama sürpriz Hayatımda yediğim en pahalı kavun oldu
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İnternetten bin 800 liralık alışveriş yapan adama sürpriz: 'Hayatımda yediğim en pahalı kavun oldu'

İzmit'te, otomobil mekanik ustası Mehmet Akyürek (24) internetten satın aldığı 1800 liralık kompresörün kusurlu olduğunu iddia ederek, iki kez geri gönderdi. Akyürek üçüncü defa kargo ile gönderilen kutudan kompresör yerine kavun çıkınca şaşırdı. Kavunu kesip, yediklerini belirten Akyürek, "Hayatımda yediğim en pahalı kavun oldu" dedi.

Haber Merkezi DHA
İnternetten bin 800 liralık alışveriş yapan adama sürpriz: Hayatımda yediğim en pahalı kavun oldu
Mehmet Akyürek

İzmit Sanayi Mahallesi’ndeki oto mekanik ve bakım servisinde mekanik ustası olan Mehmet Akyürek, haziranda internet sitesinden araç için klima kompresörü siparişi verdi. 5 gün sonra teslim edilen kargoyu açtığında kusurlu olduğunu gören Akyürek, kompresörü geri gönderdi. Kendisine, iddiaya göre, yine aynı kompresör gönderilen Akyürek, firmaya tekrar yolladı. Akyürek, üçüncü kez gönderilen kutudan kompresör yerine kavun çıkınca şaşırdı.

'FATURASI 1 AYDIR GELMEDİ'

Çalışanlarıyla kavunu kesip, yediklerini anlatan Mehmet Akyürek, “12 Haziran’da firmadan klima kompresörü siparişi verdim. 17 Haziran günü de teslim aldım fakat ürün bana kusurlu gelmişti. Aynı gün iade ettim. Daha sonra satıcı firma beni arayarak ‘Neden ürünün altına kötü yorum yapıyorsunuz? Biz bu ürünü kabul etmeyeceğiz’ dediler ve telefonu yüzüme kapattılar. Daha sonra ben hemen müşteri hizmetlerini aradım, durumu anlattım. Ne gerekiyorsa yapacaklarını söylediler. Tüketici haklarına başvuru yapmak için müracaat ettim, benden fatura istediler. Firmadan fatura istedim ama 1 aydan beri bana cevap vermediler” dedi.

İnternetten yaptığı alışverişe pişman olan 17 kişi
FOTOĞRAF 17
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Fırın sipariş verdiğinde kargodan çıkan.
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Yine koridoru için halı sipariş veren biri, gelen ürünü kitap ayrıcı olarak kullanmaya karar vermiş.
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Çadır siparişi veren kişinin kamp hayalleri suya düşmüş anlaşılan.
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Ekmek kesme tahtası istemişti oysa.
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Sipariş ettiği koltuğun ebatları hal kırıklığı.
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Paçası biraz uzun..
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Odası için halı sipariş vermek istemiş ama yine boyut sorunu ile karşı karşıyayız
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Renk değiştiren bir kupa sipariş edilmiş ama gelen ürün
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Son olarak ülkemizde yaşanan bir mağduriyet.
İnternetten yaptığı alışverişe pişman olan 17 kişi
İnternet üzerinden alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler ilk olarak ürünün ebatları, renkleri ve size gelecek ürün hakkında satıcıdan detaylı bir bilgi alınmasıdır. Özellikle Çin menşeili internet siteleri bu tür bilgileri açık olarak belirtmediği için satıcılar kaba tabirle üç kağıtçılıkta çığır açıyor. İşte yaptığı alışverişlerden pişman olan insanlar..


'HAYATIMDA YEDİĞİM EN PAHALI KAVUN OLDU'

Kusurlu ürünün iki kez kendisine gönderildiğini savunan Akyürek, “Ürün ikinci kez yine bana geldi. Ben tekrar gönderdim ve üçüncü kez bana geri geldiğinde kutunun içinden kavun çıktı. 1800 liralık ödeme yapmıştım, hayatımda yediğim en pahalı kavun oldu. Kutuyu açıp kavunla karşılaşınca şok olduk. Aracı olan firma çok güvendiğimiz ve bilinir firmaydı, güvendiğimizden dolayı hiç şüphe duymamıştık ama kutuyu açtığımızda şok olduk. Böyle bir şeyi hiç beklemiyorduk” diye konuştu.
Mehmet Akyürek, sorunun çözülmesi için firma ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

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