İpekyolu Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Açılış, 20. yılı kutlamaları için hazırlanan “SETEM 20 Yaşında” belgeseliyle yapıldı. Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, İran, Afganistan ve Pakistan’dan 245 filmin katıldığı fetivalde, “Kısa Film”, Ulusal Belgesel”, “Animasyon ve “Kurmaca” kategorilerinde ödüller verildi. “SETEM Emek Ödülü”nün sahibi, yönetmen Feyzi Tuna’ya ödülünü, Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Biket İlhan takdim etti.
Arşiv.
#Sinema
#Film
#SETEM
1 saat önce