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İpekyolu Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen 11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali ödülleri takdim edildi.

04:00 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:43 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Açılış, 20. yılı kutlamaları için hazırlanan “SETEM 20 Yaşında” belgeseliyle yapıldı. Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, İran, Afganistan ve Pakistan’dan 245 filmin katıldığı fetivalde, “Kısa Film”, Ulusal Belgesel”, “Animasyon ve “Kurmaca” kategorilerinde ödüller verildi. “SETEM Emek Ödülü”nün sahibi, yönetmen Feyzi Tuna’ya ödülünü, Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Biket İlhan takdim etti.


Kültepe'de dikkat çeken keşif: Kazı sırasında ortaya çıktı! Burada olması imkansız
Kültepe'de dikkat çeken keşif: Kazı sırasında ortaya çıktı! Burada olması imkansız

Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan, Anadolu'nun ilk yazılı tabletlerinin bulunduğu Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde, kazı çalışmalarında ortaya çıkan birçok bitki türü yerli ve yabancı uzmanlar tarafından incelenerek, bilim dünyasına katkı sağlanıyor. Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Kazılarda göze görünmeyecek birçok unsuru çalışan bilim insanları var. Çeşitli hayvanlar, bitkiler ve madeni kalıntılar gibi birçok unsur kazılarda ortaya çıkıyor. Bunlar arasında günümüzde burada olması imkansız birçok meyve ve sebze de var. Fındık, zeytin ya da bu bölgeye has olmayan çoban püskülü gibi birçok bitki, kazılarda karşımıza çıkabiliyor" dedi.


#Sinema
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#SETEM
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