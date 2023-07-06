Irak’ta taklit sanat eseri çıkmazı

Irak Modern Sanatlar Müzesi Müdürü Şubayr Beldavi, “taklit” sorunuyla karşı karşıya olduklarını şu sözlerle aktardı: “Leyla el-Attar, Faik Hasan ve Şakir Al-Said gibi önemli resim ve heykel sanatçılarının eserleri taklit edilerek büyük meblağlar karşılığında satılıyor. Resim korsancıları, yaptıkları sahte eserleri gerçekmiş gibi gösteriyor. Bu tür sahte tablolar gerçeğe ne kadar yakın olursa olsun söz konusu sanatçıların öğrencileri ve çocukları tarafından ifşa edilebiliyor” dedi.