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Hayat

Irak’ta taklit sanat eseri çıkmazı

Irak, önemli modern resim ve heykel eserlerinin taklitleriyle mücadele ediyor. Taklit eserlerin orijinali Başkent Bağdat’ın merkezinde yer alan Modern Sanatlar Müzesi’nde yer alıyor.

04:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Taklit eserlerin orijinali Irak Modern Sanatlar Müzesi’nde yer alıyor.

Taklit eserlerin orijinali Irak Modern Sanatlar Müzesi’nde yer alıyor.

Irak Modern Sanatlar Müzesi Müdürü Şubayr Beldavi, “taklit” sorunuyla karşı karşıya olduklarını şu sözlerle aktardı: “Leyla el-Attar, Faik Hasan ve Şakir Al-Said gibi önemli resim ve heykel sanatçılarının eserleri taklit edilerek büyük meblağlar karşılığında satılıyor. Resim korsancıları, yaptıkları sahte eserleri gerçekmiş gibi gösteriyor. Bu tür sahte tablolar gerçeğe ne kadar yakın olursa olsun söz konusu sanatçıların öğrencileri ve çocukları tarafından ifşa edilebiliyor” dedi.



#Aktüel
#Sanat
#Sergi
#Irak
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