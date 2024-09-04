İrlanda sokaklarında Filistin çizimleri

İrlanda’nın başkenti Dublin’de yaşayan Brezilyalı sokak sanatçısı Joao Adnet, Filistin temalı eserleriyle ve Filistin halkının yaşadığı zorlukları anlatan çalışmalarıyla tanınıyor. Dublin sokaklarında sprey boya ile duvarlara hayat veren Adnet, barış ve adalet çağrısında bulunan güçlü mesajlar içeren eserleriyle dikkati çekiyor. Çalışmalarında Filistin bayrağı, masum çocuklar ve savaşın izlerini taşıyan figürler sıkça yer alan Adnet, Filistin halkının maruz kaldığı zulüm ve baskıyı vurgulamak amacıyla sanatıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yerel halk tarafından büyük ilgiyle karşılanan bu çalışmalar, Dublin’in kültürel dokusuna derin etki bırakıyor.