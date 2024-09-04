|
Hayat

İrlanda sokaklarında Filistin çizimleri

04:00 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:16 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de yaşayan Brezilyalı sokak sanatçısı Joao Adnet, Filistin temalı eserleriyle ve Filistin halkının yaşadığı zorlukları anlatan çalışmalarıyla tanınıyor. Dublin sokaklarında sprey boya ile duvarlara hayat veren Adnet, barış ve adalet çağrısında bulunan güçlü mesajlar içeren eserleriyle dikkati çekiyor. Çalışmalarında Filistin bayrağı, masum çocuklar ve savaşın izlerini taşıyan figürler sıkça yer alan Adnet, Filistin halkının maruz kaldığı zulüm ve baskıyı vurgulamak amacıyla sanatıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yerel halk tarafından büyük ilgiyle karşılanan bu çalışmalar, Dublin’in kültürel dokusuna derin etki bırakıyor.



#Filistin
#İrlanda
#Sanat
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÇKS kayıt yenileme başvuruları başladı: Çiftçi Kayıt Sistemi 2025 kayıt yenileme E Devlet başvurusu nasıl yapılır?