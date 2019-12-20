Hayat İşhayatında boyun sağlığını korumanın 9 basit yolu
GENEL SAĞLIK

İş hayatında boyun sağlığını korumanın 9 basit yolu

Boyun, insan vücudunda en korumasız bölgelerin başında yer alıyor. Gerek günlük yaşamda, gerekse iş hayatımızda sağlık kalitemizi, en az bel sorunları kadar olumsuz etkiliyor. İnsanların yaklaşık üçte ikisi, hayatlarının bir döneminde boyun bölgesinde bir sorunla karşılaşıyor. Hayatımıza yeni nesil iletişim cihazlarının girmesiyle beraber bu sorunun giderek artış gösterme eğiliminde olduğunu anlatan Therapy Sport Center’dan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım “Omurga sağlığı insanın yaşam kalitesinin en önemli anahtarıdır. Ancak, iş dünyasında devamlı ekran karşısında olmak veya cep telefonlarından sağlanan iletişim sırasında, hem boyun, hem de üst sırt bölgesinde, ağrı ve duruş sorunları karşımıza çıkıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İnsanların yaklaşık üçte ikisi, hayatlarının bir döneminde boyun bölgesinde bir sorunla karşılaşıyor.
İnsanların yaklaşık üçte ikisi, hayatlarının bir döneminde boyun bölgesinde bir sorunla karşılaşıyor.

İş hayatında boyun sağlığını korumanın basit yolları hakkında bilgiler veren Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları kaydetti:

1)Yetişkinlerde baş ağırlığı yaklaşık olarak 9 kilogramdır. Başımız ne kadar öne doğruysa boyun kaslarında gerilmeler ve eklemlerde oluşan baskı da o derecede artmaktadır. Boynun, yaklaşık olarak 60 derecelik öne bükülmesi boyunda 8-10 yaşında bir çocuk taşımaya eş değer bir yük oluşturmaktadır. Sağlıklı boynun ilk kuralı, dik olarak yer alan baş duruşudur.

2)Ofis çalışanlarında, çalışırken koltuk ve masa yüksekliğinin, kişinin boyuna ve kilosuna göre ayarlanması kişinin duruşunu olumlu yönde etkiler.

3)Eğer ağır işlerde çalışıyorsak ve boyun bölgesine aşırı yükleniyorsak, mutlaka bu bölgeyi kuvvetli tutacak bir ev egzersiz programına sahip olmalıyız.

4)Yeni annelerde, bebek bakımı ve emzirmesi sırasında oluşan boyun ağrılarının ilk sebebi, emzirme sırasında vücudun aldığı kambur duruştur. Bunu engellemek için mutlaka hafif boyun ve sırt germeleri yapılmalıdır.

5)Cep telefonlarının hayatımızın ayrılmaz bütünü olduğu günümüzde, özellikle yemek yerken ve yatarken onlardan uzak kalmayı kendimize bir ödev olarak vermeliyiz.

6)Yatak ve yastık seçiminde, vücudumuzun doğal kıvrımlarını koruyan ve ekstra yük bindirmeyen sertliklerde olmalarına dikkat etmeliyiz.

7)Spor sırasında ve sonrasında, boyun bölgesinin aşırı kasılmadığından ve soğuma sırasında terli kalmadığından emin olmamız, sonradan çıkabilecek sorunları engeller.

8)Öğrencilerde, gerek derslerde, gerekse de evde ders yaparken mutlaka dik postürü korumaya dikkat etmeliyiz.

9)Eğer boyun bölgesinde ağrı, kollara vuran uyuşma ve kuvvetsizlik hissediyorsak, hemen bir doktora görünmeye çalışılmalıdır. Erken teşhis, her zaman sorunun daha kolayca tedavi edilmesini sağlayacaktır.

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