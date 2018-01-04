Işın Karaca'nın eski eşi ikinci kez tutuklandı

Brezilya'da yaşayan Sedat Doğan'ın Işın Karaca ile evliliğinden Mia isminde bir kızı var.

Brezilya’da zor günler geçiren Sedat Doğan geçtiğimiz aylarda bir kafeden tablet çalarken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. İlk suçunda iki gün nezarethanede kalan Doğan, bir daha suç işlememesi karşılığında serbest bırakılmıştı.

Bu süreçte Sedat Doğan’ın ailesi oğullarının Türkiye’ye dönmesi için tam 4 kez uçak bileti almıştı. Binlerce doları yanan aile Türkiye’de eli kolu bağlı oğullarının yurduna dönmesini istedi.

Bir kadının çantasını çalarken yakalandı

Cezaevine girmemesi için ödemesi gereken kefalet ücretini yatırmayan, üstüne bir kadının da çantasını çaldığı iddia edilen Sedat Doğan bir kez daha tutuklandı. Doğan’a bu kez daha ağır bir ceza yaptırımı uygulanacak.

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Öğrenilen bilgiye göre; Sedat Doğan şu anda Brezilya’da Sao Paulo’ya yakın bir hapishanesinde cezasını çekiyor.