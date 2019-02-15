İslam dünyası ile kültür köprüsü Türkiye Arapça  Kitap ve Kültür Günleri

ALİ SÖZER

Osmanlı sonrası İslâm dünyası ile kopan bağımız, son çeyrek asırda yeniden canlanmaya başladı. Tabi kat etmemiz gereken çok mesafe var. Hatırlamamız gereken ortak miras, ortak tarih ve sonrasında araya giren sınırlar, Batı dünyasının ektiği fitne tohumları ve en nihayetinde bizim bugünkü hal-i pürmelalimiz, birbirinden kopuk-bigâne dünyamız… Ne zaman bir İslâm ülkesine gitsek orada ilk fark ettiğimiz şey, Türkiye’nin siyaseten İslâm dünyasında bilinirliği, ilmî ve kültürel irtibattan fersah fersah önde olmasıydı. Tabi kısa vadede güzel gibi görünse de, İslâm dünyasının ortak tavra sahip olması, birbirinin farkında olarak geleceğe yürümesi için kılcal damarlara kadar uzanan bir ilişki ağına ihtiyaç var.

Elhamdülillah, Türkiye son çeyrek asırda çok yönlü kültür kodlarımıza dair, çok yönlü köprüler kurmayı başardı. İslâm dünyası ile siyasi yakınlaşma, ticaret hacmimizin günden güne artması, İslâm dünyasında Türkiye’ye yönelik turist artışı, İslâm dünyasından Türkiye üniversitelerinde eğitim alan ve sayıları yüzbinleri bulan öğrenciler bu kültür kodlarını yeniden uyandırıyorlar, bağlıyorlar. İşte, bu alanda büyük bir boşluğu dolduran ve yurt içi ve yut dışında çok yönlü irtibat sağlayan Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri.

ADIM ADIM BÜYÜYEN ETKİNLİK

Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, hem bir kitap fuarı, hem müslüman ilim adamları arası ilmî toplantılar organizasyonu, hem de müslüman kardeş halklar arası ortak miras, dil ve kültür etkinliği. İki yıldır T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen etkinliğe en az 30 ülkeden 100’den fazla ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncı katılıyor.

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TÜRKİYE’DE ARAPÇA KİTABIN KİTLESİ

Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, Türkiye’de ilahiyat, imam hatip ve klasik usul Arapça eğitimi gören kitlenin ufkunu açacak ve bu kitleyi İslâm’ın temel kaynakları etrafında bir araya getirmek suretiyle ilim dünyasına büyük katkılar sağlayacak önemli bir faaliyet. Büyük bir boşluğu doldurduğu muhakkak… Bunun yanında Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan Suriyeli kardeşlerimizin kendilerini ifade etmelerine imkân sunuyor. Osmanlı sonrasında İslâm dünyası ile kültürel olarak sekteye uğrayan ilişkilerimizin, bu tür faaliyetlerle yeniden canlanmasını ve karşılıklı geniş bir alana yayılmasını amaçlıyor.

Kitap ve Kültür Günleri’nin davetlisi olarak İslâm dünyasının dört bir yanından gelen ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncılar, Türkiye’de tarihî ve kültürel boyutu olan bir faaliyetle bir araya getirilmiş oluyor. Her birinin ülkelerine birçok güzel hikâye ve yeni bir Türkiye ile döndükleri şüphesiz. Böylece ilk yıldan beri misafir olarak ağırlanan iki yüzden fazla yayıncı, âlim ve akademisyen gönüllü birer kültür elçisi oluyor.

Etkinliğe Arap dünyasının önde yayınevlerinin yanında ülkemizde de kamu ve özel yayınevleri de ilk yıldan beri katılıyorlar. Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, İSAM, İRCİCA, İFAV gibi yayınevleri eserleriyle katılıyor. Ayrıca ülkemizde son bir yılda yayınlanmış eserler de ilk kez fuarda okurla buluşuyor.

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ŞEREF KONUĞU HATTAT HASAN ÇELEBİ

İlk yıldan itibaren etkinliğin ufkuna yıldan yıla geliştiren organizatörler, bu yıldan itibaren her yıl önemli bir ismi de Şeref Konuğu olarak davet ediyor. Hüsn-i Hatt’ın merkezi olan ülkemizde, geçmişle günümüzü bağlayan Hattat Hamit Aytaç’ın talebesi olan ve bütün İslâm dünyasında önemli hattatları yetiştiren Hattat Hasan Çelebi, etkinliğin Şeref Konuğu. Bu vesileyle 27 Şubat tarihinde “Hattın İzinde Bir Ömür: Hattat Hasan Çelebi” özel programı düzenlenecek ve Semerkand TV tarafından çekilen 13 bölümlük belgeselin ilk bölümü ilk kez Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nde bu programda izleyiciye sunulacak.

ARAPÇAYA TERCÜME EDİLEN 3 ESER ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri vesilesiyle Necip Fazıl Kısakürek’in “Abdülhamid Han”, Ahmet Murat’ın “Kuşlarla Sohbetin Şartları” ve ozan Bodur’un “Göksultan” eserleri tercüme edildi. 2018 yılı Merhum İkinci Abdülhamid Han’ın yüzüncü vefat yılıydı. Bu vesileyle Necip Fazıl ve Ozan Bodur’un eserleri tercüme edildi. Ahmet Murat’ın eseri de özellikle geleneğimizle irtibat vesile olsun diye tercih edilmiş. Necip Fazıl’ın eseri bir piyes. Abdülhamid Han hakkında çok az sıhhatli söz olan dönemlerden bir eser. Ozan Bodur’un eseri de 2018 yılında yayınlandı. Abdülhamid Han’ı şahsiyeti, devlet adamlığı yönünden ele alan güzel bir eser. Ahmet Murat’ın eseri, geleneğimizle irtibat kurmak için, tasavvufla yoğrulmuş ecdadımızı ve onların hayatını anlamak için güzel bir eser. Birçok okumaya kapı aralayacak bir eser.