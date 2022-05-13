İslami değerlerin alaya alındığı üniversitedeki 'İnek Bayramı' etkinliği büyük tepki topladı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki duyarlı öğrenciler, okulda gelenek haline gelen cübbe ve sarık giyilerek İslami değerlerin alaya alındığı “İnek Bayramı' etkinliğine tepki gösterdi.

Bir öğrencinin temsilen cübbe ve sarık imam kılığına girerek dalga geçercesine yaptığı hareketler bazı duyarlı öğrencilerin tepkisini çekti.

Tepki gösteren öğrenciler, azınlık grup tarafından yuhalandı. Yaşanan gerginliğe güvenlik güçleri müdahale etti.

Gösterinin yapıldığı salonda öğrencilerin bazıları geleneğin devam etmesi gerektiğini savunurken bazı öğrenciler İslami değerlerle alay edildiği için "İnek Bayramının' yapılmaması gerektiğini savundu.

OYNAT 00:34 Ankara Üniversitesi öğrencilerden İslami değerlerin alaya alındığı “İnek Bayramı" etkinliğine tepki Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki duyarlı öğrenciler, okulda gelenek haline gelen cübbe ve sarık giyilerek İslami değerlerin alaya alındığı “İnek Bayramı' etkinliğine tepki gösterdi.



Tepki gösteren duyarlı öğrenciler, azınlık grup tarafından yuhalandı.



İslami değerleri alaya alan duayı yapan öğrenci Mehmet Can Tan geçtiğimiz aylarda beraat et mişti. BiP'te paylaş

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Öğrencilerin bazılarının "Hadsizler, kimsiniz siz" sözleriyle tepki gösterdiği duyuldu. Gerginlik itiraz eden öğrencilerin dışarıya çıkarılmasıyla sonlandı.

İslami değerleri alaya alan öğrenci Mehmet Can Tan geçtiğimiz aylarda beraat etmişti.

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"İnek Bayramı" etkinliğine sosyal medyada gösterilen tepkiler: