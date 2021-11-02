İslâm dünyasından Âlimler ve Akademisyenlerle çevrimiçi buluşma!

İslâm dünyasının heyecanla takip ettiği Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nin altıncısı, ilgilileriyle çevrimiçi olarak buluşuyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3- 7 Kasım tarihleri arasında arapcakitapgunleri.com üzerinden düzenlenecek etkinliğin bu yılki ana teması “Mâverâünnehir’den Anadolu’ya Akan Tasavvuf Irmağı” olacak. Uluslararası Tevhid ve Şefaat Sempozyumu da etkinlik kapsamında yurt içinden ve yurt dışından akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte İslâm dünyasından birçok üst düzey ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncı, zoom uygulaması ve etkinliğin youtube kanalında eş zamanlı yapılacak canlı yayınlarda, hem ortak kültür ve bilgi mirasını paylaşacak hem de okuyucularla bir araya gelecek.

6. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nde din ve dil kardeşliğinin pekiştirilmesi, ilim mirasının paylaşılması yine ön planda olacak. Etkinlik, İslâm dünyasında var olan ilmî birikim ve ortak mirası ülkemiz merkezli bir organizasyonda bir araya getirerek, Türkiye’nin çok daha iyi tanınmasını hedefliyor. Arapçanın, medeniyetimizin, ilim mirasımızın ve ortak kültürümüzün önemine dikkat çekmeyi bir ideal haline getiriyor. Arapça Kitap ve Kültür Günleri, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenleniyor.

REKLAM

YÜZLERCE İLİM ADAMI, AKADEMİSYEN VE YAYINCI BU ETKİNLİKTE BULUŞACAK

Daha önceki yıllarda Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar, Kuveyt, Özbekistan, Türkmenistan, Hindistan, Pakistan gibi pek çok ülkeden ilim adamlarını İstanbul’da bir araya getiren etkinlik, bu yıl ilim adamlarını sanal ortamda tüm dünya ile buluşturuyor. Etkinlik, 3- 7 Kasım tarihleri arasında internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.