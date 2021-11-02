Hayat İslam dünyasından Âlimler ve Akademisyenlerle çevrimiçi buluşma
AKTÜEL

İslâm dünyasından Âlimler ve Akademisyenlerle çevrimiçi buluşma!

Arapça Kitap ve Kültür Günleri, bu yıl çevrimiçi olarak 3-7 Kasım tarihlerinde düzenleniyor. Söyleşi, Panel, Sempozyum, kitap hediyesi, sergi gibi tüm etkinlikler online olarak gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İslâm dünyasının dört bir yanından İlim Adamları ve akademisyenlerin katılacağı etkinlik “Mâverâünnehir’den Anadolu’ya Akan Tasavvuf Irmağı” ana temasıyla gerçekleştirilecek ve tüm dünyadan katılıma açık olacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İslâm dünyasından Âlimler ve Akademisyenlerle çevrimiçi buluşma!
Âlimler ve Akademisyenlerle Çevrimiçi Buluşma!

İslâm dünyasının heyecanla takip ettiği Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nin altıncısı, ilgilileriyle çevrimiçi olarak buluşuyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3- 7 Kasım tarihleri arasında arapcakitapgunleri.com üzerinden düzenlenecek etkinliğin bu yılki ana teması “Mâverâünnehir’den Anadolu’ya Akan Tasavvuf Irmağı” olacak. Uluslararası Tevhid ve Şefaat Sempozyumu da etkinlik kapsamında yurt içinden ve yurt dışından akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte İslâm dünyasından birçok üst düzey ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncı, zoom uygulaması ve etkinliğin youtube kanalında eş zamanlı yapılacak canlı yayınlarda, hem ortak kültür ve bilgi mirasını paylaşacak hem de okuyucularla bir araya gelecek.

6. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nde din ve dil kardeşliğinin pekiştirilmesi, ilim mirasının paylaşılması yine ön planda olacak. Etkinlik, İslâm dünyasında var olan ilmî birikim ve ortak mirası ülkemiz merkezli bir organizasyonda bir araya getirerek, Türkiye’nin çok daha iyi tanınmasını hedefliyor. Arapçanın, medeniyetimizin, ilim mirasımızın ve ortak kültürümüzün önemine dikkat çekmeyi bir ideal haline getiriyor. Arapça Kitap ve Kültür Günleri, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenleniyor.

YÜZLERCE İLİM ADAMI, AKADEMİSYEN VE YAYINCI BU ETKİNLİKTE BULUŞACAK

Daha önceki yıllarda Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar, Kuveyt, Özbekistan, Türkmenistan, Hindistan, Pakistan gibi pek çok ülkeden ilim adamlarını İstanbul’da bir araya getiren etkinlik, bu yıl ilim adamlarını sanal ortamda tüm dünya ile buluşturuyor. Etkinlik, 3- 7 Kasım tarihleri arasında internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

Fiyatı düştü

Fiyatı düştü

Balık pazarları hareketlendi.
10 ayda20 milyar dolarlık iş

10 ayda
20 milyar dolarlık iş

Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Başlarına çuval geçirildi

Başlarına çuval geçirildi

TGB'den Sarayburnu'nda Amerikan askerlerine protesto.

​Bakan Koca merak edilen soruları yanıtladı.

Mahir Ünal: ​"54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz"

​Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.