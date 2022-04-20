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Hayat İspanya basınına konuşan Orhan Pamuk Türkiye aleyhinde açıklamalar yaptı
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İspanya basınına konuşan Orhan Pamuk Türkiye aleyhinde açıklamalar yaptı

İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir programa katılan Orhan Pamuk, Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin müzakerelerde başarılı bir diplomasi yürüttüğünü ancak barışı önce kendine getirmesi gerektiğini söyleyen Pamuk, ifade özgürlüğünün olmadığını öne sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanya basınına konuşan Orhan Pamuk Türkiye aleyhinde açıklamalar yaptı
Orhan Pamuk

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir programa katıldı. Burada Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin konuşan Pamuk, müzakerelerde Türkiye'nin başarılı bir diplomasi yürüttüğünü söyledi.

"BARIŞI ÖNCE KENDİNE GETİRMELİ"

Müzakerelerde Türkiye'nin arabulucu rolünün önemine vurgu yapan Pamuk, Türkiye'nin kendi içindeki sorunları olduğunu öne sürerek, "Türkiye'nin dünyaya barış getirmek yerine barışı ve demokrasiyi kendine vermekle başlaması gerekir" dedi.

Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığını öne süren Pamuk, röportajlarında sıklıkla siyasi sorulara yanıt verdiği için birçok kez başının derde girdiğini söyledi.

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