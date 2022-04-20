İspanya basınına konuşan Orhan Pamuk Türkiye aleyhinde açıklamalar yaptı

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir programa katıldı. Burada Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin konuşan Pamuk, müzakerelerde Türkiye'nin başarılı bir diplomasi yürüttüğünü söyledi.

"BARIŞI ÖNCE KENDİNE GETİRMELİ"

Müzakerelerde Türkiye'nin arabulucu rolünün önemine vurgu yapan Pamuk, Türkiye'nin kendi içindeki sorunları olduğunu öne sürerek, "Türkiye'nin dünyaya barış getirmek yerine barışı ve demokrasiyi kendine vermekle başlaması gerekir" dedi.

Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığını öne süren Pamuk, röportajlarında sıklıkla siyasi sorulara yanıt verdiği için birçok kez başının derde girdiğini söyledi.