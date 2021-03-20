İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı: İBB'nin çöp tarama gemileri Bebek Sahili'ne yanaşmıyor

Binlerce denizanası, Bebek-Ortaköy Sahili kıyılarına vurdu. Denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanalarıyla kaplanırken, sahile gezmek için gelen vatandaşlar da, ortaya çıkan manzaradan rahatsız olduklarını ifade etti. Sahilli kaplayan irili ufaklı denizanalarının ve kirliliğin temizlenmediğini söyleyen balıkçı Ali Erden, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çöp tarama gemilerinin kıyı tarafına çok fazla yanaşmadığını belirtti.



“İBB’nin çöp tarama deniz gemileri buralara yanaşmıyor”

Balık tutmaya gelen Ali Erden, “Deniz anaları bizim çaparilerimizin dengesini bozuyor. Ama bu durum herhâlde denizin döngüsü gereği olması gerekiyor. Fakat bizim asıl şikayetçi olduğumuz şey İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu çöp tarama deniz gemileri var. Onlar buralara yanaşmıyor. Biraz daha buralara yanaşırlarsa bizim ve deniz için daha güzel olur. Oradaki poşetleri görüyorsunuz veya yabancı gemiler de çok çöplerini döküyor. Deniz analarından çok bu çöpler bizi daha çok etkiliyor. Burada dip taraması yapan balıkçılar var. Onlar buradan lastik, bisiklet çekti” dedi.

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“Sabahleyin burası komple denizanasıydı”



Denizdeki kirlilikten şikayetçi olan Kazım Karamanoğlu, “Görüntü olarak rahatsız ediyor. Çok fazla kirlilik geliyor kıyı tarafına o da tabii ki rahatsız ediyor. Yürüyüş yapanları da rahatsız ediyordur onlar da denizi görmeye geliyor fakat burada da bir sürü kirlilik var. Sabahleyin burası komple denizanasıydı hep şu an bakarsınız zaten görürsünüz” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 6 Sıcak havalar nedeniyle özellikle oksijenin az olduğu Marmara ve Karadeniz'deki koy ve körfezlerde deniz anaları çokça görülmeye başladı. Akdeniz, Marmara Denizi, Van Gölü gibi Türkiye'nin birçok denizi ve tatlı su kaynağında yaptığı dalışlarla su altındaki doğal ve tarihi zenginliklerin ortaya çıkarılması çalışmalarında görev alan su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Marmara Denizi'nde ay denizanasını görüntüledi. Ceylan'ın İstanbul Büyükada'da yaptığı dalış sırasında çektiği ay denizanasına ait görüntüyü, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından paylaşarak, bilgilendirme ve uyarıda bulundu. 'DEĞDİĞİNDE YAKAR' <BR> <BR> Ay denizanasının Marmara Denizi'nin müdavimi olduğunu belirten Prof. Dr. Birpınar, şu bilgileri paylaştı: “Dokunaçlarıyla plankton ve yumuşakçalar toplayarak beslenir. Dünya okyanuslarının çoğunda bulunur. Ay denizanası düşük oksijen koşullarına güçlü bir tolerans gösterir... Dolayısıyla bolluğu, ortamdaki çözünmüş oksijen azlığının belirgin anlatımıdır. Körfez ve kapalı koylar, düşük oksijen konsantrasyonu nedeniyle ay denizanası için beslenme, büyüme ve hayatta kalma açısından avantajdır. Değdiğinde yakar. Medusa polipe benzer şekilde parçalanarak çoğalır 'HAYATİ RİSK TAŞIYACAK ZARARI YOKTUR' <BR> <BR> Marmara Denizi'nde denizanalarının çok görüldüğü dönemlerde, denizin çok kirli olduğu yönünde yorumlar yapıldığına dikkati çeken Tahsin Ceylan ise, “Aslında bu doğru değil. Besin olduğu için, ayrıca Marmara ve Karadeniz'in suları daha soğuk olduğundan oraları tercih ediyorlar. Bir de kapalı koy ve körfezlerde oksijen az olduğu için o bölgeyi seviyorlar. Güçlü nematosistlere sahiptir. İnsan vücuduna dokunduğunda yakar, uzak durmak gerekiyor. Amonyak ve sıcak kompres yapıp üzerine konulduğunda geçer. Hayati risk taşıyacak bir zararı yoktur. Erkek ya da dişidir dedi. Marmara'da görülen ay denizanası için uyarı: Değdiğinde yakar Marmara Denizi'nin müdavimi ay denizanası, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından İstanbul Büyükada'da görüntülendi. Ay denizanası için 'Değdiğinde yakar' uyarısında bulunuldu.

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