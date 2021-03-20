Hayat İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı İBBnin çöp tarama gemileri Bebek Sahiline yanaşmıyor
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İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı: İBB'nin çöp tarama gemileri Bebek Sahili'ne yanaşmıyor

İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı: İBB'nin çöp tarama gemileri Bebek Sahili'ne yanaşmıyor

İstanbul’da binlerce denizanası, yine Bebek Sahili kıyısına vurdu. Balıkçılar ve sahile gezmeye gelen vatandaşlar ortaya çıkan manzaradan rahatsız olduklarını ifade etti. Balık tutmaya gelen Ali Erden, “Deniz anaları bizim çaparilerimizin dengesini bozuyor. Ama bu durum herhâlde denizin döngüsü gereği olması gerekiyor. Fakat bizim asıl şikayetçi olduğumuz şey İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu çöp tarama deniz gemileri var. Onlar buralara yanaşmıyor'' dedi.

Haber Merkezi İHA
Bebek Sahili'nde görülen binlerce denizanası
Bebek Sahili'nde görülen binlerce denizanası

Binlerce denizanası, Bebek-Ortaköy Sahili kıyılarına vurdu. Denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanalarıyla kaplanırken, sahile gezmek için gelen vatandaşlar da, ortaya çıkan manzaradan rahatsız olduklarını ifade etti. Sahilli kaplayan irili ufaklı denizanalarının ve kirliliğin temizlenmediğini söyleyen balıkçı Ali Erden, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çöp tarama gemilerinin kıyı tarafına çok fazla yanaşmadığını belirtti.

“İBB’nin çöp tarama deniz gemileri buralara yanaşmıyor”

Balık tutmaya gelen Ali Erden, “Deniz anaları bizim çaparilerimizin dengesini bozuyor. Ama bu durum herhâlde denizin döngüsü gereği olması gerekiyor. Fakat bizim asıl şikayetçi olduğumuz şey İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu çöp tarama deniz gemileri var. Onlar buralara yanaşmıyor. Biraz daha buralara yanaşırlarsa bizim ve deniz için daha güzel olur. Oradaki poşetleri görüyorsunuz veya yabancı gemiler de çok çöplerini döküyor. Deniz analarından çok bu çöpler bizi daha çok etkiliyor. Burada dip taraması yapan balıkçılar var. Onlar buradan lastik, bisiklet çekti” dedi.

Şaşkına çeviren görüntü: Binlerce denizanası sahile vurdu
GÜNDEM
Şaşkına çeviren görüntü: Binlerce denizanası sahile vurdu


Sabahleyin burası komple denizanasıydı”


Denizdeki kirlilikten şikayetçi olan Kazım Karamanoğlu, “Görüntü olarak rahatsız ediyor. Çok fazla kirlilik geliyor kıyı tarafına o da tabii ki rahatsız ediyor. Yürüyüş yapanları da rahatsız ediyordur onlar da denizi görmeye geliyor fakat burada da bir sürü kirlilik var. Sabahleyin burası komple denizanasıydı hep şu an bakarsınız zaten görürsünüz” şeklinde konuştu.

Marmara'da görülen ay denizanası için uyarı: Değdiğinde yakar
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Sıcak havalar nedeniyle özellikle oksijenin az olduğu Marmara ve Karadeniz'deki koy ve körfezlerde deniz anaları çokça görülmeye başladı.
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Akdeniz, Marmara Denizi, Van Gölü gibi Türkiye'nin birçok denizi ve tatlı su kaynağında yaptığı dalışlarla su altındaki doğal ve tarihi zenginliklerin ortaya çıkarılması çalışmalarında görev alan su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Marmara Denizi'nde ay denizanasını görüntüledi.
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Ceylan'ın İstanbul Büyükada'da yaptığı dalış sırasında çektiği ay denizanasına ait görüntüyü, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından paylaşarak, bilgilendirme ve uyarıda bulundu.
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'DEĞDİĞİNDE YAKAR' <BR> <BR> Ay denizanasının Marmara Denizi'nin müdavimi olduğunu belirten Prof. Dr. Birpınar, şu bilgileri paylaştı: “Dokunaçlarıyla plankton ve yumuşakçalar toplayarak beslenir. Dünya okyanuslarının çoğunda bulunur. Ay denizanası düşük oksijen koşullarına güçlü bir tolerans gösterir...
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Dolayısıyla bolluğu, ortamdaki çözünmüş oksijen azlığının belirgin anlatımıdır. Körfez ve kapalı koylar, düşük oksijen konsantrasyonu nedeniyle ay denizanası için beslenme, büyüme ve hayatta kalma açısından avantajdır. Değdiğinde yakar. Medusa polipe benzer şekilde parçalanarak çoğalır
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'HAYATİ RİSK TAŞIYACAK ZARARI YOKTUR' <BR> <BR> Marmara Denizi'nde denizanalarının çok görüldüğü dönemlerde, denizin çok kirli olduğu yönünde yorumlar yapıldığına dikkati çeken Tahsin Ceylan ise, “Aslında bu doğru değil. Besin olduğu için, ayrıca Marmara ve Karadeniz'in suları daha soğuk olduğundan oraları tercih ediyorlar. Bir de kapalı koy ve körfezlerde oksijen az olduğu için o bölgeyi seviyorlar. Güçlü nematosistlere sahiptir. İnsan vücuduna dokunduğunda yakar, uzak durmak gerekiyor. Amonyak ve sıcak kompres yapıp üzerine konulduğunda geçer. Hayati risk taşıyacak bir zararı yoktur. Erkek ya da dişidir dedi.
Marmara'da görülen ay denizanası için uyarı: Değdiğinde yakar
Marmara Denizi'nin müdavimi ay denizanası, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından İstanbul Büyükada'da görüntülendi. Ay denizanası için 'Değdiğinde yakar' uyarısında bulunuldu.

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası: Bu kadar çok olmaları onlarca yılın bir sonucu
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İstanbul Boğazı yine denizanalarının istilasına uğradı. Arnavutköy, Ortaköy ve Bebek sahilleri büyüklü küçüklü denizanalarıyla beyaza büründü.
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Denizanalarının yoğunluğu havadan da görüntülendi. Sahilde balık tutan balıkçılar, denizanalarının çokluğundan dert yandı, oltaya balık yerine denizanası geldiğini belirtti.
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Çevre sakinleri ise, denizdeki yoğun kirlilikle birlikte denizanalarının ortaya çıkardığı manzarayı görüntü kirliliği olarak değerlendirdi.
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Denizanalarındaki artışı mevsimsel bir olay olarak, aynı zamanda da yıllarca yapılan yanlış uygulamaların sonucu olarak değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Bu mevsimsel bir olay. Denizanasının bu kadar çok olması, onlarca yılın bir sonucu aslında. Sadece 1-2 yılın ya da plastik sorunu çıktı bunun bir sonucu değil. Onlarca yılın, yanlış yapılan uygulamaların bir sonucu. Biz şimdi bu sonucu yaşıyoruz. Manzara şu an normal çünkü denizanaları Marmara Denizi'nde yoğun olarak bulunan türler bu mevsimlerde. İşte en son kasım ayında bir artış gösterdiler. Herkes neden bu kadar çoğalıyor demişti ama zaten denizanaları Marmara Denizi'nde yoğun olarak bulunuyor. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Ama daha çok havalar sakin ve güneşli olduğu zamanlarda daha çok açıklarda bulunur bu türler. Fakat geçen hafta yoğun bir kar yağışı vardı. Poyrazla birlikte Karadeniz üzerinden bir hava akımı geldi kar yağdı, bütün İstanbul karın çilesini yaşadı. İşte bu süreçte poyrazla birlikte akıntı sistemi olsun, dalgalar genellikle İstanbul'un sahil kısmında birikti. Nereler bunlar, Arnavutköy, Ortaköy, Beşiktaş sahilleri. Buralarda yoğun miktarda denizanaları birikimleri olur, normaldir. Rüzgarla birlikte taşınıyorlar. Rüzgarla birlikte sadece denizanaları değil, her türlü çöp, plastik atıkları vb. açıkta olan kirlilikler rüzgarla birlikte kıyıya birikir. İnsanlar da birden bu görüntüyü görünce rahatsız olurlar ifadelerini kullandı.
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Bazı balık türlerinin denizanaları üzerinden beslendiğini belirten Prof. Dr. Okyar, Denizanalarını en çok etkileyen faktörlerden bir tanesi, çoğalmalarına neden olan nedenlerden bir tanesi aşırı balıkçılık. Çünkü aşırı balıkçılıkla birlikte siz denizanalarının ekosistemdeki yerlerini yok ediyorsunuz. Denizanaları, balıkların öncelikli olarak yumurta ve larvalarını tüketiyor. Örneğin denizanaları üzerinden beslenen uskumru balığı. Marmara'da var mı? Aşırı balıkçılık sebebiyle artık kalmadı. Çok az, çıkmıyor. Uskumru balığı denizanaları üzerinden beslenir. Siz şimdi bu balığı denizden çekerseniz, yok ederseniz, kalmaz. Çaça balığı var denizanaları üzerinden beslenir. Doğal olarak siz bu canlıları ekosistemden çektiğinizde, mevcut bütün ekosistem denizanasının faydası yönünde gelişiyor. Çünkü üzerinden beslenen herhangi bir canlı yok, ona baskı yapacak rekabet yapacağı bir canlı yok. O yüzden artış göstermeye başlıyor şeklinde konuştu.
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Tüm kurumların bir araya gelerek ortak bir çalışma yürütmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Okyar, Yerel yönetimler olsun, bakanlıklar olsun, üniversiteler olsun birlikte çalışmamız gerekiyor. Bir araya gelip çözümler üretmemiz gerekiyor. Tek bir kurumun bu konuyu çözmesinin imkanı yok. Hep birlikte araştırma sonuçlarımızı ortaya koyacağız. Neler yapılmalı, neler yapılmamalı, konuşmalıyız. Daha sonra da gerek balıkçılar olsun, gerekse deniz etrafında yaşayan insanlar bilinçlendirilerek bir program oluşturmamız gerekiyor. Tüm Marmara Denizi için denizanasına yönelik kurtarma programı gibi bir şey yapabiliriz diye konuştu.
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Yıllardır İstanbul Boğazı'nda balık tutan Mehmet Sarıyıldız, Bu sene çok fazla denizanası vardı. Denizin ne problemi varsa artık, böyle oldu. Büyük ihtimalle büyük bir kirliliğin sonucu bu. Bu sene çok çok fazla diğer senelere göre. Bizi de etkiledi. Balık tutarken balıkları oltadan düşürüyor. Yani o kadar yoğun. Diğer senelerde bu kadar yoktu. Her geçen gün denize bir şey vermiyoruz, hep denizden alıyoruz. O yüzden deniz kirliliğinin yol açtığı bir durum bu ifadelerini kullandı. Bir başka olta balıkçısı da Deniz çok kirli. Kirlilikten dolayı da denizanaları oluyor. Denizanası olsa yine iyi her türlü çöp var. Oltayı çekerken balıkları düşürüyor denizanaları. İğnelerle denizanası tutuyoruz. Oltayı onlara sallıyoruz dedi.
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İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası: Bu kadar çok olmaları onlarca yılın bir sonucu
İstanbul Boğazı denizanalarının istilasına uğradı. Boğazın kıyı şeridi, büyüklü küçüklü binlerce denizanasıyla beyaza büründü. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Denizanasının bu kadar çok olması, onlarca yılın bir sonucu aslında. Sadece 1-2 yılın ya da plastik sorunu çıktı bunun bir sonucu değil. Onlarca yılın, yanlış yapılan uygulamaların bir sonucu" dedi.


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Denizanası istilası

Denizanası istilası

​İBB'nin çöp tarama gemileri Bebek Sahili'ne yanaşmıyor.
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