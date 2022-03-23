Hayat İstanbul Film Festivalinde geri sayım
KÜLTÜR SANAT

İstanbul Film Festivali’nde geri sayım

İKSV’nin düzenlediği İstanbul Film Festivali, 41. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 2 yıllık aradan sonra 8-19 Nisan’da gerçekleşecek festival kapsamında bu yıl 43 ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Film Festivali’nde geri sayım
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İKSV’nin düzenlediği İstanbul Film Festivali, 41. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 2 yıllık aradan sonra 8-19 Nisan’da gerçekleşecek festival kapsamında bu yıl 43 ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek. Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini buluşturacak etkinlikte ilk kez “yabancı ilk film yarışması” düzenlenecek. TRT ortak yapımı ödüllü üç film de festivalde yarışacak. Ödül almaya hak kazanan filmler 19 Nisan’da açıklanacak. Festivalin açılışı, Şubat 2022’de Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı” filmi ile gerçekleşecek.

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