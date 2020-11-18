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Hayat Beyoğlunda anlamlı bir sergi Karabağın kurtuluşunu anlatan fotoğraflar ilgi odağı oldu
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İstanbul haberleri: Beyoğlu'nda "Karabağ Azerbaycan'dır Zafer Sergisi" açıldı

Beyoğlu'nda anlamlı bir sergi: Karabağ'ın kurtuluşunu anlatan fotoğraflar ilgi odağı oldu

Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan "Karabağ Azerbaycan'dır Zafer Sergisi" İstiklal Caddesi'nde açıldı. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran son çatışmalara ve zafere ilişkin fotoğraflara yer verilen sergi, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu.

Haber Merkezi AA
&quot;Karabağ Azerbaycan'dır Zafer Sergisi&quot;
"Karabağ Azerbaycan'dır Zafer Sergisi"

"Karabağ Azerbaycan'dır Zafer Sergisi" İstiklal Caddesi'nde açıldı. "Karabağ Azerbaycan'dır Zafer Sergisi" İstiklal Caddesi ve Galata Köprüsü'nde 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide, Ermenistan'ın Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında sivillere yönelik gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmeler ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran son çatışmalara ve zafere ilişkin fotoğraflara yer veriliyor.

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Azerbaycanlı sanatçı Azerin: Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer tarihe altın harflerle yazılacak
  • Azerbaycan'la aynı mutluluğu yaşadık
  • Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız
  • Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açılışta yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın elde ettiği tarihi zaferin kendilerini gururlandırdığını ve Azerbaycan'la aynı mutluluğu yaşadıklarını belirterek, "Bugün Azerbaycanlı kardeşlerimizin orada verdiği destansı mücadeleyi ve yüreğimizdeki heyecanı anlatan, oradaki dostluğu, birliği dayanışmayı anlatan bir serginin açılışını yapıyoruz. Hocalı Katliamı'ndan başlayan sergi zaferle bitiyor. Oradaki kardeşlerimizin acılarını unutmayacağız ve her zaman hatırlatacağız. Bu sergiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha dünyaya göstermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın mutlak galibiyetiyle sonuçlanan çatışmaların, "Bölgedeki barış Türkiye'siz olmaz" ilkesini bir kez daha gösterdiğini söyleyen Yıldız, Türkiye'nin gücünü Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Akdeniz'de ve dünyanın dört bir yanında gösterdiğini ifade etti.

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Sergi, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu.

Ger zaman 'tek millet iki devlet'

Serginin iki ülke arasındaki kardeşliğin bir göstergesi olduğunu söyleyen Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Ramiz Hacızade, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "tek millet iki devlet" ilkesine göre şekillendiğini ve bunu devam edeceğini belirterek şu şekilde konuştu:

"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini her zaman hissettik. Haklı davamızda bugün hissettik, yarın da hissedeceğiz. Azerbaycan Cumhuriyeti olarak tüm Türkiye vatandaşlarına teşekkür ederiz. Var olun, var olalım. Bayraklarımız her zaman dalgalansın. " değerlendirmesini yaptı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde yapılan açılışa Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Ramiz Hacızade, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür de Azerbaycan'ın elde ettiği zaferden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ'da zafer turu
FOTOĞRAF 13
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Füzuli ve Cebrayil şehirlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
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Savaştan sonra ilk defa cephe hattına giden Aliyev'in bölgede coşkuyla karşılandı.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanının, Karabağ'da Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı aracıyla bölgeyi incelediği görüldü.
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AZERBAYCAN BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİ <br> <br> Öte yandan, sosyal medya medyada beğeniyle paylaşılan bir diğer görüntüde de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan şehirlerden birinde Azerbaycan bayrağını öperek, bayrağı göndere çekti.
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Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ'da zafer turu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'i 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti.





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