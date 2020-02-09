Hayat İstanbul kara kavuştu
AKTÜEL

İstanbul kara kavuştu

İstanbul’da günlerdir beklenen kar, dün gece saatlerinde başlayarak gün boyu etkili oldu. Kent ince bir beyaz örtüyle kaplandı. Çocuklar günün ilk ışıklarıyla tatili fırsat bilerek kar görmek için sokaklara koştu. Soğuk hava dalgasının bugün de devam etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul beyaza büründü.
İstanbul beyaza büründü.

İstanbul’da, önceki akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağış geçişleri, dün gece saatlerinde yerini yerel olarak kuvvetli şekilde aralıklı kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı TEM’in güneyinde kalan ilçelerde ortalama 2-5, kuzeyde kalan ilçelerde ise ortalama 8-15 santimetreye ulaştı. Anadolu Yakası’ndaki Aydos Ormanı beyaza büründü. Yağış nedeniyle 15 Temmuz Köprüsü’ne bağlantı güzergahları ile TEM ve D-100 Karayolu ile bu yollara bağlanan bazı katılım noktalarında trafikte yoğunluk yaşandı. İBB AKOM, kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşması muhtemel buzlanmalara karşı vatandaşları uyardı. Kar yağışı sonrası ekipler tarafından ana arterlerde, üst geçitlerde, otobüs duraklarında kar küreme ve buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları yapıldı. İstanbul’da aralıklı etkili olan kar yağışı geçişlerinin bugün sona ermesi, soğuk hava dalgasının da yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Arşiv

ÇOCUKLAR ARAÇLARDAKİ KARLARLA YETİNDİ

İstanbul’da etkili olan kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa inerek kar topu oynadı. İstanbul’da etkili olan kar yağışı kentin genel kısmını beyaza bürürken çocuklar hafta sonuna denk gelen kar yağışını kaçırmayarak sokaklara indi. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen minikler kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Araçların üzerine çıkarak karları toplayan çocuklar, topladıkları karlarla kardan adam yaptı.

ANTALYA’NIN ‘BEYAZ’ SEVİNCİ

  • Antalya’nın Döşemealtı ilçesine kısa süreli de olsa yağan kar sevinç yaşattı. Yurdun büyük kısmında etkili olan kar yağışının, ılıman iklimiyle bilinen Antalya’da da görülmesi şaşırttı. Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Döşemealtı ilçesinde kar yağışı kısa süreli etkili oldu. Kar yağışına alışık olmayan vatandaşlar, mutluluk yaşadı. Vatandaşlardan Osman Batu, “Kar yağışına alışkın değiliz. Çok güzel oldu.” dedi.

BOLU DAĞI YAĞIŞA TESLİM

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini arttırdı. Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri güzergahtaki kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, tır sürücülerini araç park alanlarına yönlendiriyor.

Uludağ’da kar 1,5 metre

Uludağ
  • Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı son yağışların ardından 1,5 metreyi buldu. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, “Oteller Bölgesi”ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 1,5 metreye yükseldi. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 24, en yüksek sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü Uludağ’da, yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Hayvanlar unutulmadı

Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakarak tedavisi tamamlanan kukumav kuşunu tabiata saldı. Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla ülke genelinde yürüttüğü doğaya yem bırakma çalışmalarının Ankara ayağına katıldı. Pakdemirli, ağır kış şartlarının yaşandığı Çubuk’taki program kapsamında doğaya yem bıraktı.

Binlerce köy yolu ulaşıma kapandı

Fotoğraf: Arşiv
  • Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Erzurum, Tunceli, Iğdır, Kars, Ağrı ile Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle bin 916 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların ulaşıma açılması için Karayolları, il özel idareleri ve belediyelere bağlı karla mücadele ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan tipi ve sis, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne’de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti. Kırklareli’nde 39 yol ulaşıma kapandı. Siirt, Bingöl ve Şırnak’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 388 köy ile 8 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor. Sakarya, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce’de kar yağışı nedeniyle 597 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Trabzon ve Ordu’da 377 mahalle ile Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt’ta 946 köy yolu ulaşıma kapandı.

İstanbul beyaza büründü
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İstanbul beyaza büründü
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteriyor. Çatalca'da etkili olan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.
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