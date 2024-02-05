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İstanbul Kent Üniversitesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı

İstanbul Kent Üniversitesi Taksim yerleşkesi önemli bir programa ev sahipliği yaptı. KÜYEM İstanbul Kent Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü Cihan Sancak ve ekibinin günlerce hazırlığı süren programa İstanbul Kent Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

17:37 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul Kent Üniversitesi
İstanbul Kent Üniversitesi
KÜYEM organizasyonu ile birbirinden kıymetli konukların katılımı ile “Sağlık Turizmi Micro MBA Program lansmanı” gerçekleştirildi. Davetli sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler, sağlık kurumları, sağlık acentelerinin hazır yer aldığı lansmanda açılışı İstanbul Kent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof.Dr. Tuğrul Biren “Türkiye’nin Sağlık Turizmi Potansiyeli” sunumu ile gerçekleştirdi.
“Çok kültürlülüğün Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi”
konu başlığı ile VM Medikalpark Bursa Hastanesi Başhekimi Sayın Dr. Muhammed İkbal Bakırcı sunumlarını gerçekleştirdi.

Yoğun katılımcının olduğu, Küyem’in gerçekleştirdiği SağlıkTurizmi Micro MBA lansmanında “Sağlık Turizminde Eğitimin Önemi ve Sağlık Turizmi Micro M.B.A Programı” başlığında ise İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi&Sağlık Turizmi Merkezi Kurucusu Sayın Dr.Eyüp Karayılan sunumu dinlendi.

Lansman sonunda “Sağlık Turizm Teşvikleri” konusunda Türksoy Danışmanlık, Uluslararası Yönetim Danışmanlığı Genel Müdürü Sayın Yalçın Türksoy kapanışı yaparken katılımcıların soruları teker teker yanıtlandı.


Katılımcıların konuşmaları ile maksimum fayda ve dünyadaki sağlık turizmine nasıl katkı sağlayacağı sonuçlarının çıktığı lansman başarı ile gerçekleştirildi. 

Küyem, İstanbul Kent Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü Cihan Sancak lansmanı değerlendirdi;

"Yaşamboyu Eğitim Merkezi olarak çağın gerekliliklerine uyum sağlayacak, sürdürülebilir ve nitelikli eğitim programları hazırlamak ve sunmak ana amacımızdır. Bu minvalde toplumsal faydaya hizmet edebilmek, güncel teknolojik ve bilimsel değişimleri eğitim programlarına uyarlamak amacıyla ve güçlü akademik kadromuzun da desteği ile sürdürülebilir katkı sağlayacak eğitim programları sunmaya devam ediyoruz,edeceğiz.

Bu değerler çerçevesinde hazırladığımız yeni eğitim programımız “Sağlık Turizmi – Micro MBA” ile alana yönelik yetişmiş eleman sorununa çözüm bulmak ve hem istihdama hem ülke ekonomisine fayda sağlamak önceliğimizdir. Bilindiği üzere dünya çapında tanınırlığı oldukça yaygın ve oldukça başarılı sağlık sektörü bileşenlerine sahibiz.

Sağlık sektörümüzün dünyanın her yerinde doğru biçimde tanıtılması, doğru hastayı doğru merkezle bir araya getirebilmek, bölgesel ve kişisel ihtiyaç analizlerini doğru yapabilmek için

donanımlı iş gücü yetiştirilmesi gereğini göz önünde bulunduruyoruz ve hazırladığımız bu değerli eğitim programını, alanla ilgilenen katılımcılara sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
İstanbul Kent Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi olarak dileğimiz, bu özel eğitimle nitelikli iş gücümüzü arttırmak ve önümüzdeki dönemlerde sektörümüzün hak ettiği yer olan, dünya çapında bir numaralı sağlık turizmi merkezi haline gelebilmektir"
açıklamalarında bulundu.
#İstanbul Kent Üniversitesi
#eğitim
#sağlık
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