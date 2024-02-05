İstanbul Kent Üniversitesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı

"Yaşamboyu Eğitim Merkezi olarak çağın gerekliliklerine uyum sağlayacak, sürdürülebilir ve nitelikli eğitim programları hazırlamak ve sunmak ana amacımızdır. Bu minvalde toplumsal faydaya hizmet edebilmek, güncel teknolojik ve bilimsel değişimleri eğitim programlarına uyarlamak amacıyla ve güçlü akademik kadromuzun da desteği ile sürdürülebilir katkı sağlayacak eğitim programları sunmaya devam ediyoruz,edeceğiz.