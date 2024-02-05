İstanbul Kent Üniversitesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı

Yoğun katılımcının olduğu, Küyem’in gerçekleştirdiği SağlıkTurizmi Micro MBA lansmanında “Sağlık Turizminde Eğitimin Önemi ve Sağlık Turizmi Micro M.B.A Programı” başlığında ise İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi&Sağlık Turizmi Merkezi Kurucusu Sayın Dr.Eyüp Karayılan sunumu dinlendi.
Lansman sonunda “Sağlık Turizm Teşvikleri” konusunda Türksoy Danışmanlık, Uluslararası Yönetim Danışmanlığı Genel Müdürü Sayın Yalçın Türksoy kapanışı yaparken katılımcıların soruları teker teker yanıtlandı.
Katılımcıların konuşmaları ile maksimum fayda ve dünyadaki sağlık turizmine nasıl katkı sağlayacağı sonuçlarının çıktığı lansman başarı ile gerçekleştirildi.
Küyem, İstanbul Kent Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü Cihan Sancak lansmanı değerlendirdi;