İstanbul Maratonu'nda Filistin için koştular

“Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil!” yazılı tişörtlerle koşan Hareket Grubu Başkanı Zafer Şahinoğlu “Bir aydır Gazze’de devam eden katliama seyirci kalamayacaklarını, sporcular olarak bu alanda da duyarlılığı ortaya koymak istediklerini” söyledi.

Hareket Grubu’nun kurucu üyelerinden Halit Bekiroğlu ise “Filistin ve Kudüs meselesinin bir coğrafyayla ve sadece Müslümanlarla ilgili olmadığını, küresel ölçekte ve hayatın tüm alanlarında Filistin duyarlılığını arttırmak gerektiğini” söyledi. Sendika yöneticiliği yapan sporcu İbrahim Aydınlı, “yol boyunca farklı yaşlardan, ülkelerden insanların Filistin koşusuna olan ilgisine dikkat çekerek, dünya çapındaki sportif etkinliklerde de benzer duyarlılığa” davet etti.