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Hayat

İstanbul Photo Awards’ın 10. yıl başvuruları başladı

04:00 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 01:52 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Anadolu Ajansı’nın basın fotoğrafçılığını desteklemek için geleneksel olarak düzenlediği “İstanbul Photo Awards”, 2024’te 10. kez gerçekleştiriliyor. Uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards’a 2023 yılı içerisinde çekilen ve haber değeri taşıyan fotoğraflar başvurabilecek.Yalnızca profesyonel fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya başvuru için bir basın kuruluşuna bağlı olma şartı gözetilmiyor. Yarışmanın kazananları her yıl olduğu gibi fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından belirlenecek ve kazananlar nisan ayında duyurulacak. Yalnızca online başvuru alınan yarışmaya 17 Ocak’a kadar başvurulabiliyor. Toplam ödülü 60 bin dolar.


#İstanbul
#fotoğraf
#ödül
42 dakika önce
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